Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 25 novembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Un altro martedì di questo 2025 agli sgoccioli sta per finire e per moltissimi tra voi – per non dire tutti, soprattutto se state leggendo queste righe – significa che il Million Day tra una manciata di minuti verrà a farvi visita con tutti i suoi numeri vincenti, ovviamente però non prima di averli estratti nel consueto sorteggio che si terrà alle 20:30 di questa sera: un appuntamento certamente attesissimo perché con la giusta dose di fortuna potreste scoprire di essere riusciti a portarvi a casa il premio più interessante tra quelli in palio nel Million Day, sempre pari alla bellezza di un milione di euro!

Million Day, numeri vincenti di oggi 25 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Naturalmente la nostra speranza è sempre che la Dea Bendata possa sorprendervi nel corso del sorteggio che seguiremo in diretta assieme a voi, ma se così non fosse e se vi rimasse l’amaro in bocca dopo aver perso la vostra occasione di vincere un milione di euro, allora sappiate che in ogni caso domani gli appuntamenti con il Million Day si ripeteranno in modo del tutto identico a oggi, regalandoci una doppia cinquina sia di pomeriggio che – esattamente come ora – di sera!

Million Day, numeri vincenti di oggi 24 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 6 – 8 – 13 – 15 – 37

Extra MillionDay: 1 _ 32 – 42 – 51 – 54