Questi sono i numeri vincenti completi del Million Day per la giornata di oggi, 28 novembre 2025, quelli dell'estrazione delle ore 20:30

Siamo giunti anche in questo giorno, venerdì 28 novembre 2025, all’estrazione serale del Million Day, quella che ha come orario fisso le 20:30. Fino ad una decina di minuti prima i terminali resteranno aperti dopo di che bisognerà pazientare qualche minuto prima dell’estrazione e della pubblicazione dei cinque numeri da un milione di euro. Sta ormai per concludersi anche il mese di novembre, e l’undicesimo mese di quest’anno ha regalato qualche gioia in più rispetto ad ottobre, ma senza alcun fuoco d’artificio.

Million Day, numeri vincenti di oggi 28 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

E’ vero, al 31 dicembre manca ancora più di un mese, ma ci aspettavamo che la fortuna girasse un po’ di più dopo un ottobre 2025 da record negativo. I vincitori sono stati fino ad ora soltanto due, tra l’altro tutti e due concentrati nei primi sette giorni di novembre, leggasi il 5 e il 7, di conseguenza sono più di 20 giorni che nessuno si è portato a casa un bel premio.

Numeri vincenti Million Day di oggi 27 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Come sempre vi consigliamo comunque di non demordere ricordando che al Million Day non si vince solo facendo 5, ma anche con altre combinazioni. Del resto chi gioca al gioco del milionario si accontenterebbe anche di vincere 50 euro, soprattutto se ha giocato una schedina da uno o due euro: appuntamento a domani per scoprire se c’è qualche nuovo milionario in Italia.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 9 – .11 – .14 – .46 – .53

Extra MillionDay: 3 – 15 – 20 – 27 – 33