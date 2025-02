Ci sono le giocate singole, quelle plurime e pure sistematiche: i modi per tentare la fortuna al Million Day sono diversi, quindi sta a voi la scelta in vista dell’estrazione di questa sera, in programma alle 20:30. La modalità più semplice di partecipare al concorso è la prima, perché prevede la scelta semplice di una combinazione per un solo euro. Se non avete numeri in mente, potete lasciare al sistema il compito di generarne una del tutto casuale.

Million Day, oggi 3 febbraio 2025/ Estrazione numeri vincenti delle ore 13:00

Se invece avete in mente più combinazioni o più semplicemente ne volete far creare più di una al sistema, allora potete inserirle tutte in una sola schedina, perché è consentita la giocata plurima. Il discorso cambia per quella sistematica, perché impone la scelta tra il sistema integrale o ridotto per generare molteplici combinazioni con cui sperare di ottenere la vincita milionaria.

Estrazione Million Day, oggi 2 febbraio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

Ancor più semplice è la giocata a Extra MillionDay, visto che in questo caso si tratta semplicemente di selezionare tale opzione. Se la giocata viene fatta in ricevitoria, dovete riferire a voce al ricevitore la volontà di partecipare alla seconda estrazione, mentre se la schedina è online, allora dovete spuntare voi la voce apposita. A tal proposito, potete giocare anche tramite l’applicazione My Lotteries, se non avete la possibilità di recarvi in una ricevitoria o su uno dei siti dei rivenditori abilitati.

L’app può tornarvi utile anche per verificare le vostre giocate al termine dell’estrazione, visto che potete controllare se avete in mano una schedina vincente. In questo caso dovrete inquadrare il QR code o inserire manualmente il codice seriale che si trova dietro lo scontrino. Ci sono poi il sito ufficiale del gioco e quello di Agenzia Dogane e Monopoli che possono aiutarvi.

Million Day, numeri vincenti oggi 2 febbraio 2025/ Estrazione delle ore 13:00 con le doppie cinquine

I NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELLE ORE 20:30

Million Day: 2 – 19 – 29 – 43 – 55

Extra MillionDay: 1 – 21 – 35 – 41 – 50