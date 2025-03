Scorre inesorabile il tempo in questa domenica 30 marzo 2025, il weekend è quasi concluso, ma prima c’è l’appuntamento fisso, quello delle ore 20:30 con il Million Day, la seconda ed ultima estrazione giornaliera. Non si scappa, ogni giorno, dal lunedì alla domenica, sono due le possibilità di vincere al gioco del milionario, di conseguenza siamo in attesa come tutti i giocatori di scoprire quali saranno queste due cinquine fortunate di oggi.

Chissà che non sia la volta buona per portarsi a casa il milione di euro, in ogni caso prima dobbiamo avere bene in mente cosa giocare, quindi i numeri da scegliere ed è per questo che non potevamo esimerci anche oggi dal propinarvi le nostre cinquine. Ve lo ricordiamo sempre, non siamo maghi né veggenti, né tanto meno facciamo complessi calcoli matematici per individuare le cifre da giocare al Million Day, ma semplicemente ci fidiamo del nostro istinto e andiamo un po’ “a sentimento”. Andiamo quindi con i numeri 1, 7, 19, 26 e 44. Per un’altra cinquina proviamo con il numero 30, poi il 41, il 47, il 50 e infine il 55. Qualora voleste giocarvi la data di oggi, invece, vi consigliamo il 3, il 20, poi il 25, il 30 e infine il sette, visto che la domenica è il settimo ed ultimo numero della settimana. A questo punto non ci resta che augurarvi buona fortuna.

MILLION DAY OGGI 30 MARZO 2025: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

