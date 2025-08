Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 4 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Sarà nuovamente alle 20:30 che potremo anche oggi – lunedì 4 agosto 2025 – scoprire la seconda combinazione vincente del Million Day che porterà con sé la consueta promessa di regalare la bellezza di un milione di euro a chiunque riuscirà a indovinare tutti e cinque i numeri estratti; mentre al contempo, ovviamente, non mancherà neppure l’abbinato sorteggio della versione Extra del Million Day che sarà accompagnato da un premio massimo dal valore di 100mila euro per il quale – esattamente come nel gioco classico che si tiene pochissimi minuti prima – dovrete indovinare tutta la cinquina estratta.

Fermo restando che per giocare avrete tempo esclusivamente fino alle 20:20 – e che in ogni caso domani si terrà una nuova doppia serie di estrazioni -, se voleste partecipare al Million Day e alla versione Extra vi ricordiamo che vi basterà solamente selezionare l’apposita casellina che trovate sulla schedina principale: la combinazione con la quale parteciperete è la medesima del concorso classico, ma la differenza è che dal pool di numeri estraibili nel sorteggio Extra spariranno quelli già sorteggiati nella versione classica!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 1 – 17 – 20 – 22 – 46

Extra MillionDay: 13 – 18 – 24 – 31 – 38