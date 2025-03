Siamo pronti ad avviarci verso la chiusura di questa nuovissima giornata di concorsi ed estrazioni che oggi – martedì 4 marzo 2025 – vedeva protagonisti delle sale estrattive dell’Agenzia Dogane e Monopoli il trittico composto da Lotto, 10eLotto e Superenalotto, unitamente al milionario Eurojackpot e all’immancabile Million Day che tra questi è l’unico a vantare una cadenza quotidiana, oltre che ovviamente un doppio appuntamento giornaliero: il primo delle 13:00 ci ha già permesso di scoprire i suoi numeri vincenti di oggi – che potete facilmente recuperare nell’apposito articolo che abbiamo già pubblicato nell’orario dell’estrazione -, mentre il secondo delle ore 20:30 verrà affrontato proprio tra queste righe con i numeri vincenti del Million Day che si stanno preparando a fare la loro comparsa nelle nostre vite!

Million Day, numeri vincenti di oggi 4 marzo 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Un’eventuale vittoria nel Million Day si potrebbe tradurre – purché indoviniate l’intera cinquina che scopriremo tra qualche ora tra queste righe – in un bottino dall’incredibile valore di un milione di euro, ma è sempre bene tenere a mente anche che potreste aggiudicarvi un ricco premio pur indovinando ‘solamente’ un paio di numeri: il nostro consiglio è sempre quello di porre la massima attenzione della fase di ricontrollo delle vostre schedine, senza farvi prendere dall’impeto o dalla fretta e prendendo tutto con la dovuta e necessaria calma; tanto in ogni caso avrete ben 60 giorni per andare ad incassare il vostro bottino e certamente non scapperà!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 3 marzo 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: