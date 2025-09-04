Scopriamo quali sono i numeri vincenti, le due cinquine fortunate, del Million Day, per la prima estrazione di oggi, 4 settembre 2025

Siete pronti a giocare al gioco del milionario? Se la risposta è affermativa significa che anche voi, come noi, state già pensando al Million Day e precisamente alla prima delle due estrazioni previste per oggi, 4 settembre 2025. Il riferimento è a quella classica delle ore 13:00, che anticiperà di qualche ora la giocata serale delle ore 20:30, che poi a sua volta manderà in bacheca il giorno di oggi.

Per cercare di ottenere la vittoria bisognerà riuscire a portarsi a casa almeno due numeri sui cinque giocati. Avremo fatto una sorta di “ambo” giusto per usare un termine particolarmente conosciuto da chi gioca al lotto, e in quel caso ci saremo ripagati la giocata, visto che la vincita sarà di circa due euro (quindi lo stesso costo di una giocata). Si salirà ovviamente con le vincite se dovessimo indovinare più numeri, visto che con tre numeri (o meglio, un terno o un tris), a quel punto ci metteremo in tasca 3 o 400 euro, che in questo periodo di ancora vacanze potrebbe significare un weekend in qualche splendida città d’arte.

Attenzione ovviamente ai 4 numeri individuati, visto che in questo caso il weekend può allungarsi ad un paio di settimane di vacanze, tenendo conto che la vincita è pari a 2 o 3.000 euro. Infine il colpo più grosso beccando tutti i cinque numeri del Million Day, ovvero, centomila euro (in caso di Extra) o un milione di euro: se avete l’acquolina in bocca, preparatevi a giocare per l’estrazione delle ore 13:00, il tempo sta scadendo.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: 21 – 27 – 33 – 37 – 53

Extra MillionDay: 3 – 16 – 38 – 39 – 42

