Siamo tornati con il Million Day. Passata la prima estrazione è già ora di iniziare a preparare i numeri per la seconda giocata di questo sabato 7 giugno 2025, ovvero, quella classica serale delle ore 20:30. E’ l’estrazione che per ovvi motivi è più attesa, ed è anche una delle più gettonate da coloro che magari per questioni di tempo non riescono a puntare i propri numeri durante la settimana lavorativa.

Ora non avete più scuse e vi basterà organizzare la vostra mente e scegliere cinque bei numerini, dall’1 al 55, sperando che siano quelli vincenti. Potrete vincere con il 2, ripagandovi la giocata, mentre con il 3 otterrete due o trecento euro, e si sale a circa 3 o 4 mila euro per il 4. Ma è al 5 che puntiamo, che significa 100.000 euro, se indovinaste gli Extra Million Day, ma anche un milione di euro se centraste i numeri principali. Ma quali numeri possiamo giocare? Se vi serve una mano ve la diamo noi, consigliandovi questa cinquina buttata giù di getto, senza troppo pensarci: partiamo dal primo numero, ovvero il 7, poi scegliamo il 21 e ci aggiungiamo il 23. Per gli ultimi due numeri prendiamo il 45 e infine il 55. Ora che sapete quello che dovete fare non vi resta che giocare e attendere le ore 20:30 per vedere l’estrazione.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay