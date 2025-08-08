I numeri vincenti, le due cinquine fortunate, della giornata di oggi, venerdì 8 agosto 2025: scopriamoli insieme su questa pagina
Ben tornati cari lettori che ci seguite con frequenza, ma soprattutto, che amate il Million Day. E’ un nuovo giorno, è venerdì 8 agosto 2025, stiamo andando rapidamente e a gambe levate verso il secondo weekend del mese, e per molti si tratta dell’inizio delle ferie. Saranno milioni infatti gli italiani che proprio oggi chiuderanno la stagione lavorativa per poi tornare in ufficio, in negozio, in cantiere o in fabbrica fra fine mese e inizio settembre, di conseguenza questo potrebbe essere il periodo più agevole per poter giocare qualche numero al Million Day.
Approfittando della pausa, infatti, si potrebbe puntare qualche cinquina spendendo due euro per ogni schedina, e chissà che quella piccola somma non possa trasformarsi magicamente in un milione di euro, ma ci vanno bene anche i 100.000 euro sia chiaro.
Come vi ricordiamo spesso negli ultimi tempi, i vincitori del Million Day sono “spariti” nelle ultime settimane, sono diventati sempre di meno, di conseguenza la fortuna non sta girando per nulla: che sia giunta il momento di una netta inversione di tendenza, magari già dall’estrazione del Million Day delle ore 20:30? Noi lo speriamo vivamente, appuntamento quindi all’ora X quando scopriremo quali saranno le cifre fortunatissime.
MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30
Million Day:
Extra MillionDay: