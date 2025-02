Sta per chiudersi anche oggi, sabato 8 febbraio 2025, il Million Day. L’appuntamento delle ore 20:30, la seconda delle due classiche estrazioni in programma, manderà in archivio anche questa giornata, con la speranza che qualcuno possa andare a letto con un super sorriso, pensando al milione di euro appena vinto. Quasi sicuramente non riuscirà a prendere sonno ma del resto chi ci riuscirebbe nell’assaporare la notizia di cambiare vita da un giorno all’altro? Ok, forse stiamo correndo troppo con la fantasia, ma in ogni caso sognare non fa mai male.

Attenzione però, per poter vincere bisogna avere anche i numeri vincenti fra le mani e in questo caso vi veniamo in aiuto. No, non abbiamo la sfera magica ne prevediamo il futuro, ma possiamo darvi due cinquine sperando che vi portino fortuna. Cominciamo con il primo numero, il 5, quindi spazio al 7 e poi all’11. A questi primi tre ci aggiungiamo il 15 e infine il 40. La nostra prima cinquina da giocare al Million Day sarà così formata da 5, 7, 11, 15 e 40. Per una seconda possibilità scegliamo invece il 10, il 20, poi il 31, il 39 e infine il 45. Buona estrazione delle ore 20:30, e che la fortuna sia con voi.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay: