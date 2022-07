Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi, 10 luglio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: NUOVI VINCITORI?

Le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay propongono una nuova puntata dell’inseguimento al milione di euro nella serata di oggi, domenica 10 luglio 2022. Il tabù legato alla mancanza di nuove vincite milionarie è destinato a cadere? Ricordiamo che l’ultimo successo da 1 milione di euro in ordine cronologico è datato 25 giugno, quando a Sabaudia (Latina), con un solo euro scommesso, è stata indovinata la cinquina vincente. Non va trascurato un aspetto ulteriore: i medesimi cinque numeri scelti per il Million Day garantiscono l’opportunità di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 restanti dopo la prima estrazione. Le scommesse devono essere eseguite entro le 20.20, mentre dalle 20.35 sono aperte quelle per il giorno successivo.

I tipi di schedina che possono essere abbinati all’Extra MillionDay sono la singola, la plurima e la sistemistica e i costi della bolletta sono soggetti a variazioni: nel primo caso il prezzo da pagare è di 1 euro, nel secondo la tariffa è imperniata alle giocate singole selezionate. Da ultimo, nel terzo caso ogni combinazione vale un euro.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? PREMI

Quanto si può vincere al Million Day e all’Extra MillionDay? La domanda è senza ombra di dubbio quella più gettonata non soltanto fra i giocatori, ma anche tra coloro che per la prima volta desiderano mettersi alla prova e lanciare un guanto di sfida alla Dea Bendata. Come risulta dal sito web del concorso, con il Million Day è possibile agguantare un milione di euro indovinando tutti e cinque i numeri vincenti, mentre si ottengono mille euro intercettandone 4. Si passa poi a 50 euro con 3 numeri correttamente pronosticati e a 2 euro con 2 numeri azzeccati.

Capitolo Extra MillionDay: anche in questo caso il premio massimo viene raggiunto con 5 punti totalizzati, mediante i quali si ottiene la decima parte del jackpot massimo del Million Day (100mila euro). 4 punti, invece, corrispondono a un riconoscimento economico da 1000 euro. Chi totalizza tre punti vince 100 euro, mentre sono 4 gli euro che finiscono nelle tasche di chi indovina due numeri soltanto. I premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? REGOLE

Immancabilmente, passiamo ora a esaminare insieme a voi le regole che danno vita al Million Day e che devono essere osservate scrupolosamente per prendere parte all’estrazione di questa sera e, eventualmente, anche a quelle venture. Giocare è molto semplice: basta selezionare cinque tra i numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. Sarà poi necessario aspettare l’estrazione di oggi, domenica 10 luglio 2022, per scoprire se la buona sorte sceglierà di sedersi al vostro tavolo e concedersi un ricco brindisi in vostra compagnia.

Sono tre le tipologie di scommessa che possono essere effettuate: si parte dalla giocata singola, basata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di un euro; si continua poi con la plurima, con cui sono eseguite più giocate singole; infine, vi è la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il sistema preferito fra integrale e ridotto. Per maggiori dettagli sul regolamento, connettersi al sito internet del Million Day e dell’Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 10 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











