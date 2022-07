Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 11 luglio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: SARÀ VINTO IL MILIONE IN PREMIO?

Nuova settimana e nuovo appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. Nella serata di oggi, lunedì 11 luglio 2022, si rinnova la rincorsa al milione di euro, che ormai perdura da più di due settimane, dal momento che l’ultima vincita da 1 milione di euro in ordine cronologico è datata 25 giugno, quando a Sabaudia (Latina) esultò un giocatore con un solo euro scommesso. Vi è poi un aspetto non di poco conto da tenere a mente: gli stessi cinque numeri scelti per il Million Day offrono la chance di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 restanti dopo la prima estrazione. Le scommesse devono essere eseguite entro le 20.20. Dalle 20.35, invece, sono aperte quelle per il giorno seguente.

La singola, la plurima e la sistemistica sono le tre giocate che possono essere accostate al concorso dell’Extra Million Day e i prezzi della bolletta subiscono variazioni: nel primo caso il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è strettamente connessa alle giocate singole selezionate. Nel terzo e ultimo caso, infine, ogni combinazione vale un euro.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Andiamo adesso a leggere le statistiche relative al Million Day e all’Extra MillionDay. La classifica dei numeri ritardatari del Million Day non ha fatto segnare cambiamenti degni di menzione e, ad oggi, la top five dei ritardatari registra al primo posto il 35, che latita da 55 estrazioni. Il 14 ha invece accumulato 53 turni di assenza e resiste ormai da settimane saldamente al secondo posto della graduatoria. In terza piazza troviamo il 28 (35), tallonato dal 25 (33). A chiudere la top five è il 41 (28).

Passiamo ai ritardatari dell’Extra MillionDay, concorso per il quale i dati altro non fanno che dare vita alla graduatoria che riportiamo per voi lettori qui di seguito: al comando troviamo il 26 (55 turni di ritardo), ampiamente staccato da tutti gli altri numeri presenti in classifica. Seguono infatti l’8 (33 assenze), il 49 (32), il 24 (29) e, infine, il 35 (28).

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Si rinnova l’appuntamento fisso con la graduatoria dei numeri frequenti del Million Day, che ci consente di esplorare le statistiche di questo concorso e, speriamo, di contribuire in minima parte all’individuazione da parte vostra della cinquina vincente, quella in grado di cambiare in meglio la vostra esistenza da un punto di vista finanziario. Al primo posto della classifica si trova il 22, che di apparizioni ne ha raccolte ben 45. Alle loro spalle, si fanno strada il 55 (42) e il 3 (41), che ha sopravanzato il 34, contestualmente agganciato dal 30 (ritardo di 30 turni per entrambi).

Concludiamo ora con la classifica dell’Extra MillionDay e dei numeri frequenti: in vetta si trovano il 44, il 37 e il 19 (17), seguiti a stretto giro di posta dal 32 e dal 29 (16). Alle 20.30 di oggi scopriremo se, per mezzo delle nuove estrazioni, le gerarchie subiranno stravolgimenti improvvisi o se, invece, la situazione rimarrà sostanzialmente invariata.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











