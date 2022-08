MILLION DAY EXTRA MILLIONDAY/ Estrazione numeri vincenti cinquine oggi 13 agosto 2022

Tempo di controlli e verifiche per gli appassionati di Million Day ed Extra MillionDay. L’estrazione dei numeri vincenti si è tenuta poco fa, quindi la vostra caccia è finita. Ora comincia la fase in cui capire se la preda è nelle vostre mani, magari un bel milione di euro con cui stravolgere tutti i piani della vostra vita, o se invece l’assalto va rimandato. Per controllare la vostra giocata avete una prima panoramica con la cinquina raccolta, ma non finisce mica qui! Dovete procedere con una verifica formale. Potete farlo recandovi in ricevitoria, ma è disponibile anche una procedura online.

C’è ad esempio il form del Million Day sul sito ufficiale: basta inserire il numero di serie della schedina pe sapere se avete vinto o meno. Altrimenti, c’è l’app ufficiale, dove sono consultabili tutte le informazioni, anche le statistiche di questo gioco e di Extra MillionDay. (agg. di Silvana Palazzo)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 AGOSTO 2022

7 – 8 – 10 – 23 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 AGOSTO 2022

1 – 9 – 17 – 29 – 47

I RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Torna il consueto appuntamento con le statistiche di Million Day ed Extra MillionDay. Per cominciare, il menù della casa prevede i numeri ritardatari. Vogliamo allora stuzzicare il vostro appetito, in vista dell’estrazione dei numeri vincenti, con quelli del gioco principale. Al primo posto c’è 35 con 88 estrazioni di assenza, mentre il 45 non si vede da 44 appuntamenti. Sono 33 invece le assenze accumulate dal 3, che di conseguenza occupa il terzo posto. Al quarto posto invece troviamo il 34, ad una sola lunghezza. Alle sue spalle invece c’è il 22 che completa la top five con le sue 30 assenze. Passiamo ai ritardatari di Extra MillionDay, dopo aver scoperto quelli del Million Day. Al primo posto 14, con 56 assenze. Sono 28 le assenze per il 36, che si trova al secondo posto. Alle sue spalle c’è il 37 con 26 ritardi. Così si completa il podio. Invece a chiudere la top five 55 e 20, rispettivamente a quota 22 e 21 assenze. (agg. di Silvana Palazzo)

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, I NUMERI FREQUENTI

Ora è il momento di analizzare i numeri frequenti di Million Day ed Extra MillionDay, partendo dal gioco opzionale stavolta. Al primo posto c’è il 19 con 23 estrazioni. Ma la vetta della classifica è condivisa, perché c’è pure il 5 con le stesse frequenze. Al secondo posto invece si trova il 29, che invece è a quota 21 frequenze. Sono 20 per il 32, mentre il 31 ne ha accumulate 19 e di conseguenza chiude la top five. Lasciamo Extra MillionDay e passiamo al Million Day. Al primo posto dei numeri frequenti c’è il 9, che ha raggiunto quota 45. Invece il 22 ne ha collezionate 42. Una in più rispetto a chi si trova al terzo posto. Ci riferiamo a 53 e 30, che sono a quota 41 frequenze. In questo caso ad occuparsi di chiudere la top five è il 55, che invece ha accumulato 40 estrazioni. Tra non molto scopriremo se e come cambieranno queste graduatore alla luce della nuova estrazione. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, PIOGGIA DI PREMI?

Che bel Ferragosto sarebbe con un milione di euro del Million Day? Forse non ci pensereste nemmeno più, magari tutto passerà in secondo piano dopo l’estrazione di oggi, sabato 13 agosto, che comprende anche Extra MillionDay. Ma dobbiamo pensarci ora, perché il momento dei numeri vincenti non è ancora arrivato, anzi per molti è ancora quello di effettuare la propria giocata. Del resto, c’è tempo, perché l’appuntamento con la cinquina fortunata è fissato come ogni giorno alle 20.30.

Dunque, potete procedere subito con la giocata, sapendo che, se non avete tempo e modo di recarvi nella vostra ricevitoria di fiducia o una qualsiasi, potete effettuarla anche online. Non ci sono scuse, serve invece buona volontà e, chiaramente, una buona dose di fortuna. Ma quella non dipende da voi… La dea bendata prende infatti strade sorprendenti, magari si ritroverà a bussare alla vostra porta con un milione di euro in dote di Million Day o un altro dei premi che assegna ogni giorno anche tramite Extra MillionDay.

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Ma per tentare la fortuna con Million Day ed Extra MillionDay bisogna avere le idee chiare sulla giocata da fare. Bisogna fare una scelta tra giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica. La prima prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri e ha un costo di un euro. Volete cambiare e tentare una strada differente? C’è la seconda che è formata da più giocate singole, di conseguenza vi date sostanzialmente più occasioni. Infine, c’è la terza che è molto diversa, perché se scegliete di procedere col sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole con i numeri selezionati, mentre col sistema ridotto viene sviluppata una parte delle possibili giocate singole, quindi ha un costo inferiore rispetto alla precedente. Partecipare a Extra MillionDay è ancor più semplice, in quanto la seconda chance si ottiene inserendo tale opzione in qualsiasi tipo di giocata effettuata al Million Day.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, QUANTO SI VINCE? I PREMI

Affrontiamo ora un tema ancor più interessante, quello relativo ai premi. Quanto si vince con Million Day ed Extra MillionDay? Facciamo qualche premessa. I premi che vi indicheremo non solo tengono conto di una giocata singola, con e senza extra, ma sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite, che corrisponde all’8%. Inoltre, i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti con Million Day. Allora cominciano con quest’ultimo.

Oltre al 5 da un milione di euro, c’è il 4 da mille euro. Con tre numeri vincenti azzeccati invece si ottengono 50 euro, mentre col 2 si vincono due euro. Cosa cambia con il gioco opzionale? In primis, il primo premio in questo caso è di 100mila euro, non male per essere una seconda chance. Anche qui col 4 si vincono mille euro, mentre con il 3 si ottengono 100 euro. Infine, con il 2 si vincono 4 euro. Vi ricordiamo, dunque, che si tratta solo di un esempio, anche per questo è importante controllare correttamente le proprie giocate.











