Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi, 13 luglio 2022

MILLION DAY e EXTRA MILLION DAY: ESTRAZIONE FORTUNATA?

Altro giro, altra corsa: anche quest’oggi, mercoledì 13 luglio 2022, le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay sono accompagnate dall’entusiasmo e dall’attesa spasmodica che permea lo stato d’animo di milioni di giocatori in tutta Italia, proiettati all’inseguimento del milione di euro, nella speranza di replicare l’esperienza fortunata andata in scena a Fumone, in provincia di Frosinone, dove venerdì 8 luglio si è palesato il 223° vincitore della storia del concorso con un sistema integrale.

Ricordiamo l’esistenza della possibilità, con gli stessi cinque numeri scelti per il Million Day, di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay, appunto), ricavati dai 50 restanti dopo la prima estrazione. La singola, la plurima e la sistemistica sono le tre giocate accostabili all’Extra Million Day e i prezzi della bolletta sono soggetti a variazioni: nel primo caso il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è strettamente connessa alle giocate singole selezionate. Nel terzo e ultimo caso, ogni combinazione vale un euro. Le scommesse chiudono alle 20.20, mentre dalle 20.35 potranno essere effettuate quelle per il giorno successivo.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Le statistiche di questi concorsi ci conducono dritti dritti alla lettura della classifica dei numeri ritardatari del Million Day, dalla quale è possibile ricavare alcuni spunti e indicazioni utili per la compilazione della propria bolletta di gioco. In tal senso, vi diciamo subito che la top five dei ritardatari registra al primo posto il 35, latitante da 57 estrazioni. Anche il 14 non abbandona la seconda posizione, occupata ormai da settimane, avendo sin qui accumulato 55 turni di assenza. Al terzo posto si fa largo il 28 (37), tallonato dal 25 (35). Più distanziato il 41 (30).

Naturalmente, vi sono i ritardatari anche dell’Extra MillionDay, per i quali esiste una graduatoria che vi riportiamo fedelmente qui di seguito: al comando troviamo il 26 (57 turni di ritardo), che ha letteralmente accumulato un “vantaggio” abissale rispetto ai suoi “inseguitori”. In tal senso, la top five viene completata dall’8 (35 assenze), dal 49 (34) e, infine, dal 24 (31) e dal 35 (30).

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Non meno importante è la graduatoria dei numeri frequenti del Million Day, che, come nel caso antecedente, può certamente ricoprire un ruolo strategico ai fini dell’individuazione della cinquina vincente di stasera. Al primo posto della classifica resiste sempre il 22, che di apparizioni fino a questo momento ne ha raccolte 45. Alle sue spalle, si fanno strada il 55 (42) e, in terza posizione, il tandem composto dal 34 e dal 3 (41). Ai piedi della top five c’è il 30 (40), che insidia la terza piazza.

Concludiamo quindi con la classifica dell’Extra MillionDay e dei numeri frequenti, scorrendo la quale possiamo subito anticiparvi che in vetta si trova da più di 48 ore un interessante quartetto, a cui danno vita il 44, il 37, il 19 e il 5 (17), ai quali fa seguito, a una sola lunghezza di distanza, il 32 (16). Occorrerà aspettare le 20.30 della giornata odierna per comprendere se tali gerarchie saranno destinate a essere riscritte parzialmente oppure totalmente o se non si registreranno variazioni degne di nota.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











