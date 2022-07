Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi, 14 luglio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY e EXTRA MILLIONDAY: IN ARRIVO NUOVI MILIONARI?

Le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, giovedì 14 luglio 2022, ripropongono la caccia al milione di euro da parte di migliaia di giocatori di tutta Italia, che si augurano di ripetere la fortunata esperienza vissuta da uno scommettitore di Fumone, realtà in provincia di Frosinone, dove meno di una settimana fa, venerdì 8 luglio, è stato incoronato il vincitore numero 223 della storia del concorso per mezzo di un sistema integrale.

Vi è poi la possibilità, sempre mediante l’utilizzo dei cinque numeri precedentemente scelti per il Million Day, di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Tre le giocate accostabili all’Extra Million Day: la singola, la plurima e la sistemistica. I prezzi della bolletta subiscono mutamenti: in primis il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è legata a doppio filo alle giocate singole selezionate. Nel terzo e ultimo caso, ogni combinazione ha il valore di un euro. Fino alle 20.20 si accettano le scommesse per il concorso odierno, mentre dalle 20.35 potranno essere effettuate quelle relative al giorno successivo.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quali sono i premi messi in palio dal Million Day? Una domanda che molti si stanno formulando e a cui noi de “IlSussidiario.net” vogliamo fornire una risposta sicura, prendendo spunto da quanto viene riportato sul sito web dei due giochi a premi. Con il Million Day si vince un milione di euro qualora si indovinino tutti e cinque i numeri estratti, mentre si ottengono mille euro quando se ne intercettano 4. Il premio per 3 numeri intercettati corrisponde a 50 euro e, infine, il riconoscimento è di 2 euro quando i numeri azzeccati sono solo 2

E l’Extra MillionDay? Quanto si può vincere con il concorso gemello del Million Day? Ecco i premi: con 5 punti si conquista la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro, invece, vanno a chi fa 4 punti e 100 euro a chi ne totalizza 3. Con soli due numeri intercettati, infine, ci si porta a casa 4 euro. I riconoscimenti in denaro, lo sottolineiamo, sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Le regole per giocare al Million Day sono poche e di agevole comprensione, in grado di risultare accessibili anche agli occhi di chi non ha mai effettuato una giocata in vita sua. L’unica cosa che un concorrente sarà chiamato a fare, infatti, consisterà nel selezionare cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55, così da prendere parte all’estrazione. Dopo questo step, sarà necessario aspettare le 20.30 per verificare l’eventuale generosità della buona sorte nei confronti dei giocatori.

Tre in totale i tipi di scommesse disponibili: la giocata singola, imperniata su una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la giocata plurima, mediante la quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che include una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di scegliere il sistema preferito fra integrale e ridotto. Per dettagli aggiuntivi, collegarsi al sito internet del Million Day e dell’Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 14 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











