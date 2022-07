Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 15 luglio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: GRANDI PREMI IN ARRIVO?

È la giornata di oggi quella in cui avremo il 224esimo milionario del Million Day? Per scoprirlo dobbiamo aspettare l’uscita dei numeri vincenti di oggi, venerdì 15 luglio 2022, anche quelli dell’opzione di gioco Extra MillionDay. Quel che conta in questo momento è aver fatto la propria parte, cioè la propria giocata per l’appuntamento odierno con la fortuna. A tal proposito, bisogna aver chiaro in mente come si gioca, anche perché sono previste modalità di gioco differenti. Posto che per qualsiasi tipo di giocata scelta è sufficiente aggiungere la nuova opzione di gioco Extra Million Day per partecipare alla relativa estrazione, per il gioco principale, Million Day, invece ci sono tre strade.

La prima è quella della giocata singola, che si effettua compilando una schedina con 5 numeri al costo di un euro. L’alternativa è la giocata plurima, formata da più giocate singole. E poi c’è la giocata sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri. Ma bisogna optare tra sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole, e ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, COME SI GIOCA IN MOBILITÀ

Nella scalata verso il successo Million Day si è confermato un gioco al passo con i tempi e i desideri dei suoi giocatori. Lo si evince dalla decisione di introdurre Extra MillionDay, una seconda chance con cui si possono vincere premi altrettanto importanti. Non solo. Lo si evince anche dalla decisione di consentire di effettuare le giocate, oltre che la verifica dei numeri vincenti, tramite l’app My Lotteries. Questo vuol dire che potete preparare la vostra giocata in tranquillità, comodamente da casa, cambiarla con uno shake e valutare se giocarla in ricevitoria. Ma potete consultare le statistiche dei numeri ritardatari e frequenti, poi quando arriva il momento della verità verificare se il proprio scontrino di gioco è vincente o meno. L’app My Lotteries può essere scaricata su dispositivi iOS e Android, quindi è davvero per tutti. Chiaramente bisogna disporre di un conto di gioco per partecipare in “mobilità” alla nuova estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Una volta effettuata la propria giocata (c’è tempo fino alle ore 20:20), non bisogna far altro che aspettare l’estrazione di Million Day ed Extra MillionDay, che avviene alle ore 20:30. Cinque minuti dopo è invece possibile cominciare già a giocare per il concorso del giorno successivo. Ma non restiamo focalizzati sul presente e sulle possibili vincite che potete realizzare. Per questo vi offriamo un prospetto delle quote relative ad una giocata singola da un euro. Con il “5” si ottiene il milione di euro in palio, per coloro che invece che centrano quattro numeri fortunati la vincita è di mille euro.

Il premio è di 50 euro per coloro che realizzano il “3”, invece col “2” si vincono 2 euro. Chi ha aggiunto Extra MillionDay alla propria giocata principale di Million Day, allora si ha una seconda chance. In questo caso, col “5” si vincono 100mila euro, col “4” invece si ottiene una vincita di mille euro, mentre 100 euro vanno a coloro che centrano il “3”. Infine, il “2” che vale un premio di quattro euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











