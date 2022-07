Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi, 17 luglio 2022

MILLION DAY e EXTRA MILLION DAY: ESTRAZIONE FORTUNATA?

Ultimo appuntamento della settimana con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, dando così vita in questa domenica 17 luglio 2022 all’ennesima tappa dell’inseguimento al fatidico milione di euro, che a luglio ha finora visto esultare soltanto un giocatore, che ha sfidato con successo la sorte in quel di Fumone (Frosinone).Più recente, invece, la vincita centrata all’Extra Million Day, invece, mercoledì scorso a Potenza sono stati elargiti 100mila euro a un fortunato scommettitore. Dettaglio non di poco conto: con gli stessi cinque numeri puntati al Million Day vi è anche la possibilità di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

Tre le giocate accostabili all’Extra Million Day: la singola, la plurima e la sistemistica. E i costi? Nel primo caso il prezzo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è connessa alle giocate singole selezionate. Infine, nella terza eventualità, qualsiasi combinazione ha il valore di un euro. Le scommesse per il concorso del giorno terminano alle 20.20, mentre a cominciare dalle 20.35 saranno effettuate quelle relative al giorno seguente.

REGOLE MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Le regole del concorso a premi Million Day sono davvero di agevole intuizione e consentono anche ai meno esperti di provare a ingaggiare un braccio di ferro con la Dea Bendata. Sarà infatti sufficiente scegliere cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 per nutrire la speranza di vincere il fatidico milione di euro messo quotidianamente in palio. L’attesa si protrarrà fino alle 20.30, quando, alla fine delle estrazioni, sarà possibile verificare la magnanimità della buona sorte.

Come anticipavamo in precedenza, sono in tutto tre le tipologie di giocate disponibili: vediamo insieme quali sono. La giocata singola, che si basa sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la giocata plurima, attraverso la quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che include una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di scegliere il sistema preferito tra integrale e ridotto. Per ulteriori informazioni, collegarsi al portale web del Million Day e dell’Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? PREMI

Quanto si può vincere giocando al Million Day e all’Extra MillionDay? L’elenco dei premi acciuffabili è stato pubblicato per intero sul sito internet ufficiale dei due concorsi a premi. Eccone di seguito il contenuto: con il Million Day è possibile acciuffare un milione di euro se si intercettano tutti e cinque i numeri vincenti. Mille euro, invece, vengono agguantati quando se ne indovinano 4. E, ancora: 50 euro è il premio che spetta a chi pronostica correttamente tre numeri vincenti. Infine, il riconoscimento è pari a 2 euro quando i numeri azzeccati sono appena 2.

Capitolo Extra MillionDay: con cinque punti su cinque, si agguanta la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro, cifra davvero notevole, considerando che può essere agguantata con una scommessa di soli 2 euro, 1 per il Million Day e uno per il concorso Extra MillionDay). Premio da mille euro, invece, per chi intercetta 4 numeri e da 100 euro per chi ne riesce a intuire 3. Con due numeri indovinati, si vincono 4 euro. I premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











