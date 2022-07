Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 19 luglio 2022

ESTRAZIONE DI OGGI 19 LUGLIO 2022: MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY PRONTI A STUPIRE?

Tornano anche in questo martedì 19 luglio 2022 le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, rinnovando così l’inseguimento al fatidico milione di euro, che ha finora fatto esultare soltanto un fortunato giocatore, che ha brindato con la buona sorte in quel di Fumone, in provincia di Frosinone. All’Extra Million Day, invece, sono stati vinti 100mila euro a Roma due giorni fa e mercoledì scorso a Potenza. Vi ricordiamo, a tal proposito, che con gli stessi cinque numeri puntati al Million Day esiste la possibilità di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

Sono complessivamente tre le giocate che possono essere accostate all’Extra Million Day: stiamo parlando della singola, della plurima e della sistemistica. Nel primo caso, il prezzo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole che sono state selezionate. Nella terza casistica, infine, qualunque combinazione ha il valore di un euro. Le scommesse per il concorso del giorno si chiudono alle 20.20, mentre dalle 20.35 in avanti saranno accolte quelle relative al giorno successivo.

I PREMI DEL MILLION DAY: QUANTO SI PUÒ VINCERE?

L’elenco dei premi che possono essere intercettati giocando al Million Day e all’Extra MillionDay è stato diffuso attraverso il portale telematico ufficiale dei due concorsi a premi. Cominciamo subito col dirvi che, facendo en plein, si porta a casa un milione di euro. Diventano invece mille gli euro che vengono agguantati quando se ne indovinano 4. E, ancora: 50 euro è il premio spettante a coloro che pronosticano correttamente tre numeri vincenti. Infine, il riconoscimento è pari a 2 euro se i numeri azzeccati sono solamente 2.

Dando un’occhiata all’Extra MillionDay, vi ricordiamo che con cinque numeri si ottiene la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro), mentre è in palio un premio da mille euro per chi intercetta 4 numeri e da 100 euro per chi ne riesce a intuire 3. Infine, indovinando soltanto due numeri, si vincono 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Il concorso a premi Million Day è animato da regole davvero di agevole intuizione e alla portata anche di coloro che sono meno avvezzi al mondo delle scommesse. Infatti, bisognerà scegliere cinque numeri racchiusi nel novero che va da 1 a 55 per alimentare la speranza di vincere il fatidico milione di euro che ogni giorno viene messo in palio. Fino alle 20.30 si protrarrà l’attesa e soltanto al termine delle estrazioni sarà possibile constatare l’eventuale generosità della buona sorte nei vostri confronti.

Sono in tutto tre le tipologie di giocate disponibili: quali? La giocata singola, basata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la giocata plurima, mediante la quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di scegliere il sistema preferito tra integrale e ridotto. Per maggiori informazioni, connettersi al portale web del Million Day e dell’Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

