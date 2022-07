Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 21 luglio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY DI OGGI: COSA DOBBIAMO ASPETTARCI?

Oggi, giovedì 21 luglio 2022 andrà in scena una nuova estrazione all’insegna del Million Day e dell’Extra MillionDay. E’ già tempo, dunque, di fare spazio al nostro personale rito scaramantico in attesa di scoprire le nuove combinazioni vincenti e soprattutto chi riuscirà a diventare il 224esimo concorrente milionario, sfruttando anche l’opzione dell’Extra MillionDay che il 17 luglio scorso ha permesso di intercettare a Roma la sesta vincita da 100.000 euro grazie ad una giocata online proprio attraverso l’opzione che da ormai diversi mesi ha reso il gioco della lotteria quotidiana a premi fissi ancora più esaltante!

L’Extra MillionDay, infatti, rappresenta la seconda chance dopo la principale rappresentata dal Million Day nella sua versione classica che tutti conosciamo. E’ possibile infatti aderire ad una seconda estrazione con i medesimi cinque numeri ma ricavati dai 50 restanti dopo l’estrazione primaria. All’Extra MillionDay possono essere abbinati tre diversi tipi di giocata: singola, plurima e sistemica, in base alla quale varia anche il costo passando da un solo euro per quella classica alla tariffa che dipenderà dalle giocate scelte.

I PREMI DEL MILLION DAY

Quanto si vince al Million Day ed all’Extra MillionDay? E’ inutile girarci tanto intorno: ad ingolosire i concorrenti sono come sempre i premi dei vari giochi messi in palio. In questo caso specifico, il Million Day, neanche a dirlo, mette a disposizione la vincita massima del valore di un milione di euro che si può ottenere centrando l’intera combinazione di cinque numeri. Ma si può anche incassare “appena” mille euro solo se si indovina un numero in meno. Si vince però anche con il “3” (50 euro) e con il “2”, sebbene si tratterà in questo caso solo di un premio di consolazione.

E cosa potremo invece portarci a casa con l’opzione rappresentata dall’Extra MillionDay? In questo caso il gioco dà la possibilità di vincere la decima parte del montepremi del Million Day, dunque un premio massimo di 100 mila euro. Sarà possibile intascare mille euro con il “4”; 100 euro con il “3” e 4 euro con il “2”. Si potrà continuare a scommettere per il concorso di oggi 21 luglio fino alle ore 20.20.

GIOCARE AL MILLION DAY: ECCO COME

Se finora vi siete appassionati nel leggere le curiosità legate alle vincite del Million Day e dell’Extra MillionDay, è arrivato al momento più concreto: come si gioca? Se siete alla vostra prima giocata, non vi resta che memorizzare le poche ma semplici regole da poter applicare quotidianamente o quando si ha voglia di sfidare la Dea Bendata. Ecco come tentare la fortuna in vista del concorso di oggi 21 luglio 2022. E’ importante procedere scegliendo i propri cinque numeri preferiti da una rosa compresa tra 1 e 55, quindi selezionare la tipologia di giocata. A questo punto non resta che attendere l’estrazione vera e propria per scoprire se si sta per vivere la propria serata fortunata.

La scelta sulla tipologia di giocata spetterà unicamente a voi: meglio la giocata singola al costo di un solo euro o quella plurima che permetterà di inserire al suo interno più giocate singole? Ci sarebbe poi quella sistemica in cui è possibile selezionare tra 6 e 9 numeri. In questo caso si differenzia a sua volta in sistema integrale o ridotto ed il costo varia tra 6 e 126 euro. Ogni informazione aggiuntiva sulle modalità di gioco è ben documentata nella guida presente sul portale ufficiale del Million Day: https://www.lotto-italia.it/millionday.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 21 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











