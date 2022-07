Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 22 luglio 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY DI OGGI: LE NUOVE ESTRAZIONI, COSA ACCADRA’?

Nuovo appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay in questo venerdì 22 luglio 2022 che apre le porte ad un nuovo weekend in arrivo. Il caldo torrido non fa scemare la voglia di tentare anche oggi la fortuna in vista delle nuove combinazioni vincenti. In modo particolare sono in tanti i concorrenti che sperano di poter essere il 224esimo fortunato giocatore capace di conquistare il milione di euro messo in palio anche questa sera dalla lotteria a premi fissi targata Lottomatica.

Ieri si è svolta la quarta estrazione della settimana ma non sarebbe stata segnalata alcuna vincita degna di nota. L’ultima vincita milionaria distribuita è stata quella dello scorso 8 luglio, anche in quel caso un venerdì, quando un concorrente di Fumone, in provincia di Frosinone è riuscito a mettere le mani sull’interessante gruzzoletto. Ma non dovete demordere poiché oltre al Million Day potrete sfruttare tutte le potenzialità dell’Extra MillionDay e sperare di vincere i 100 mila euro messi in palio. Si tratta della seconda estrazione della serata alla quale sarà possibile partecipare con gli stessi cinque numeri ma ricavati dai 50 restanti dopo l’estrazione primaria. Anche nel caso dell’Extra MillionDay si può abbinare la giocata singola, plurima e sistemica a seconda del grado di coraggio e dalla quota con la quale si intende partecipare.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY?

Ecco la parte più interessante delle due estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay: a quanto ammontano i premi in palio? Si parte come sempre dal gioco tradizionale, il Million Day, ovvero la prima opzione della lotteria quotidiana di Lottomatica che, come facilmente intuibile dal nome, permette di accaparrarsi la vincita massima di un milione di euro. Per riuscirci c’è un solo requisito: indovinare l’intera combinazione vincente estratta. Oltre al primo premio, il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti. Con quest’ultimo ad esempio è possibile vincere mille euro e ad oggi il gioco ha distribuito oltre 60mila premi di tale valore in tutta Italia.

Ed ora spazio all’Extra MillionDay: quanto si può vincere con la seconda opzione del gioco? Secondo le regole, il premio massimo corrisponde alla decima parte del montepremi del Million Day, ovvero avrà un valore di 100mila euro. Ma ancora una volta si vince anche con il 4 (1000 euro); con il 3 (100 euro) e con il 2 (4 euro). Finora grazie all’opzione dell’Extra MillionDay l’ultima vincita da 100 mila euro è stata realizzata a Roma lo scorso 17 luglio.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY

Prima di cimentarvi nella nuova giocata del Million Day e dell’Extra MillionDay, spazio al capitolo relativo alle regole basilari: come si gioca? La Dea Bendata potrebbe raggiungervi proprio in questa serata di venerdì 22 luglio 2022, quindi non fatevi scappare la possibilità di poter mettere le mani sul gruzzoletto messo in palio. Le regole da ricordare sono molto semplici e non tanto differenti da quando si aveva a che fare unicamente con il Million Day. Intanto si procede con la scelta dei cinque numeri preferiti estrapolati da una rosa tra 1 e 55. A questo punto arriva il secondo step relativo alla scelta della modalità di giocata. Terzo step è il più delicato, ovvero quello dell’attesa della combinazione vincente.

In merito alle giocate, chi è alle prime armi quasi certamente preferirà cimentarsi nella giocata classica, ovvero la singola, alla quale è possibile accedere al costo di un solo euro. Eventualmente ci sarà la giocata plurima o, per i più temerari, quella sistemica che a sua volte si suddivide in sistema integrale o ridotto. C’è tempo fino alle 20.20 per scommettere, prima che le estrazioni vere e proprie abbiano luogo: buona fortuna! Tutte le informazioni sui due giochi potrete trovarle sul portale ufficiale del Million Day: https://www.lotto-italia.it/millionday.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 22 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











