Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 23 luglio 2022

ESTRAZIONI MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY DI OGGI: UN MILIONE DI SOGNI…

Il sogno di vincere un milione ritorna prepotentemente oggi con la nuova estrazione di Million Day e della sua opzione di gioco Extra MillionDay. L’appuntamento con la fortuna si rinnova, dunque, anche nella serata di sabato 23 luglio 2022, ma resta da capire a quale porta deciderà di bussare la Dea bendata, quindi quali giocatori premiare e con quali vincite. L’obiettivo principale resta il 5, quindi indovinare tutti i numeri vincenti per metter le mani sul milione di euro. Ma non potete tentare la fortuna senza effettuare la vostra giocata. Le opzioni non mancano.

Si può effettuare la giocata singola, per la quale va compilata una schedina con 5 numeri e prevede il costo di un euro. Invece la giocata plurima è formata da più giocate singole. In alternativa c’è la giocata sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri per incrementare le probabilità di vincere. In tal caso, dovete fare una scelta tra sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole con i numeri selezionati, e sistema ridotto, che sviluppa invece una parte delle possibili giocate singole. Come funziona per Extra MillionDay? Basta aggiungere la nuova opzione di gioco a qualsiasi tipo di giocata fatta al Million Day.

QUANTO SI VINCE A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Quando si vince al Million Day e con Extra MillionDay? Una regola vale per entrambi: i premi variano, infatti, in base alla quantità dei numeri indovinati e di quelli giocati, che varia anche a seconda della modalità di gioco scelta tra quelle che vi abbiamo spiegato. Ma facciamo un esempio di vincite con una giocata singola da un euro. Con il 5 si vince un milione di euro, col 4 invece l’importo è di mille euro. Passiamo al 3, che mette in palio 50 euro; invece, col 2 bisogna accontentarsi di due euro. Se è stato aggiunto Extra MillionDay alla giocata di Million Day, allora c’è una verifica ulteriore da fare. Ecco un esempio di quote per la giocata singola con Extra. Indovinando tutti i cinque numeri vincenti si ottiene il premio massimo di 100mila euro. Anche in questo caso col 4 si vincono mille euro, invece col 3 è di 100 euro il premio. Raddoppia anche per il 2, visto che si vincono 4 euro.

DOVE SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Restiamo in tema come si gioca al Million Day, ma per affrontare un altro tema, quello del dove effettuare la propria giocata. Una volta scelta la modalità su cui puntare per l’estrazione di oggi di Million Day ed Extra MillionDay, dovete valutare se effettuarla in ricevitoria, optando per quella più vicina e/o di fiducia. Ma se non volete uscire a causa delle temperature bollenti o magari non volete lasciare la spiaggia su cui vi state rinfrescando, allora potete contare sulla possibilità di giocare online. Non ci riferiamo solo al sito ufficiale di Million Day, ma anche all’app ufficiale, My Lotteries, che peraltro vi tornerà utile per la verifica poi della stessa giocata. Infatti, potete giocare, seguire in diretta l’estrazione e verificare la vostra giocata per capire se è vincente o meno. Tutto col vostro dispositivo mobile, senza muovervi da casa o dal mare. Una bella comodità, a patto di aprire un conto di gioco.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 23 LUGLIO 2022

–

