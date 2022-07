Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 24 luglio 2022

PIOGGIA DI PREMI CON ESTRAZIONI MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY DI OGGI…

Torna la lotteria del Million Day, basata sull’estrazione casuale di cinque numeri compresi tra l’1 e 55. Anche oggi, domenica 24 luglio 2022, è previsto il concorso che mette in palio un milione di euro, ma che offre anche una seconda possibilità con la sua opzione di gioco da Extra MillionDay. Dal 2018 sono stati premiati 223 giocatori con la vincita più ricca, quindi sono stati donati, solo per quanto riguarda il “5”, ben 223 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, il “4” che offre un premio di mille euro, ci sono state oltre 60mila vincite.

Una pioggia di premi, solo per quanto riguarda due categorie di vincita su quattro a disposizione per Million Day. Con il “3” infatti si vincono 50 euro, con il “2” invece si vincono due euro. Ma come vi accennavamo, c’è una seconda chance, quella offerta da Extra MillionDay. L’estrazione scatta subito dopo quella principale. In questo caso, con il “5” si ottengono 100mila euro, mentre con il “4” sempre mille euro, ma i premi raddoppiano per le altre due categorie: 100 euro a chi centra il “3”, quattro euro invece per il “2”.

COME SI GIOCA A MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY

Sapere quanto si vince al Million Day e con l’Extra MillionDay sicuramente ha alimentato i vostri sogni di gloria, ma è fondamentale sapere come si gioca per poter sperare in un appuntamento con la fortuna. Bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 euro, puntando solo un euro. Ma questo vale per la giocata singola, che non è l’unica disponibile. C’è quella plurima, infatti, composta da più giocate singole. A disposizione però anche sistemi integrale e ridotti, per giocare da 6 a 9 numeri della stessa schedina. In ogni caso, qualsiasi sia la scelta per il tipo di giocata da fare per tentare la fortuna con Million Day, sappiate che potete aggiungere l’opzione Extra MillionDay, che vi regala una seconda estrazione sempre di cinque numeri vincenti. Tutto molto semplice, vero? Ancor di più quando si tratta di effettuare la vera e propria giocata: potete contare sulle ricevitorie sparse per tutto il territorio italiano o optare per una giocata online, sul sito ufficiale del gioco o tramite l’app My Lotteries.

MILLION DAY, COSA SAPERE SU EXTRA MILLIONDAY

Ci sono però delle precisazioni doverose da fare per quanto riguarda il come si gioca a Extra MillionDay, che consente di partecipare con gli stessi numeri giocati al Million Day ad una estrazione aggiuntiva di altri 5 numeri tra quelli rimanenti dopo il concorso del gioco principale. Il costo della giocata è di un euro, che si aggiunge a quello della classica giocata al Million Day, che sia singola, plurima o sistemistica. Nel caso di giocata plurima, i giocatori hanno la possibilità di scegliere se includere Extra Million Day in tutte le combinazioni numeriche vincenti o meno. Per quanto riguarda invece la giocata sistemistica, quando si sceglie l’opzione, questa viene inizialmente attribuita a tutte le combinazioni generate dal sistema, ma i giocatori possono scegliere se deselezionare quelle non desiderate. In ogni caso, la probabilità di vincere all’Extra MillionDAY è invariata rispetto a quella del gioco base Million Day e cambia chiaramente a seconda della quantità di numeri indovinati.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 24 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

