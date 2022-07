Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 27 luglio 2022

OGGI VINCITE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY? COME RISCUOTERLE…

Il sogno di vincere al Million Day ed Extra MillionDay è lo stesso ogni sera, mentre con la schedina in mano si attende con impazienza l’estrazione dei numeri vincenti. Oggi mercoledì 27 luglio è infatti in programma una nuova estrazione, ma siete sicuri di sapere che cosa bisogna fare in caso di vincita? Ve lo spieghiamo subito, perché a seconda dell’importo della vincita al Million Day ed Extra MillionDay ci sono diverse modalità da seguire e da tenere bene a mente. Innanzitutto, dovete sapere che per riscuotere la vostra vincita dovete presentare lo scontrino originale, che dovrà essere integro, entro il sessantesimo giorno dall’affissione del Bollettino Ufficiale.

Se avete vinto una cifra inferiore a 543,48 euro, qualsiasi ricevitoria potrà ritirare il vostro scontrino e consegnarvi direttamente il premio in denaro. Se la cifra che avete vinto è invece compresa tra 543,48 euro e 10.500 euro, allora lo scontrino che attesta la vostra vincita deve essere presentato alla ricevitoria in cui avete effettuato la giocata, che dopo aver fatto le verifiche del caso potrà consegnarvi l’ambito premio. Nel caso in cui la fortuna vi abbia fatto vincere più di 10.500 euro, invece, il vostro scontrino va portato presso uno sportello di Banca Intesa San Paolo o all’Ufficio al Pubblico di Roma, avendo cura di avere con sé anche un documento di identità valido, il codice fiscale e la richiesta di pagamento. E se avete giocato online? Niente paura, perché in questo caso riceverete un accredito sul vostro conto di gioco per un importo fino a 10.500 euro, e per cifre superiori dovrete recarvi anche voi in qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 27 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUANTO SI VINCE CON MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Ma quanto si può vincere partecipando al Million Day e all’Extra MillionDay? I premi a cui si ha diritto cambiano in base a quanto numeri avete indovinato nella vostra schedina e a quanti numeri avete scelto di giocare. Sì, avete capito bene: potete giocare una sola cinquina, oppure un massimo di 10 cinquine (5 in ricevitoria). Ogni giocata costa un euro.

Se avete partecipato al Million Day con 5 numeri, allora potete vincere due euro se avete indovinato due numeri tra quelli estratti; il premio si alza a cinquanta euro azzeccandone tre; vi spettano mille euro indovinando quattro numeri e infine potete avere l’ambitissimo premio di un milione di euro indovinando tutti e cinque i numeri estratti ogni sera. Se avete deciso di partecipare anche all’Extra MillionDay, dovete sapere che i premi sono leggermente diversi. In questa nuova opzione di gioco, indovinare due numeri vi permette di vincere quattro euro; tre numeri indovinati danno diritto a un premio di mille euro; con quattro numeri si vincono sempre mille euro mentre tutti e cinque i numeri danno diritto al premio extra di centomila euro.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

Per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è sufficiente recarsi in ricevitoria oppure rivolgersi ai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, o ancora accedere alla app MyLotteries. Il costo di una giocata singola è pari a un euro e permette di scegliere una sola cinquina di numeri, compresi tra l’1 e il 55. Dopo l’estrazione principale del MillionDay è possibile partecipare alla seconda possibilità offerta dall’Extra MillionDay, aggiungendo un ulteriore euro al costo della giocata singola.

La giocata singola non è l’unica opzione possibile per partecipare al MillionDay, infatti esiste anche la giocata plurima, composta da più giocate singole ciascuna del costo di un euro. Per chi ama le opzioni di gioco più complesse c’è anche quella sistemistica, che permettere di scegliere tra i sistemi integrale e ridotto e quindi di giocare da 6 fino a 9 numeri nella schedina del MillionDay. A queste poi è sempre possibile aggiungere la giocata per l’Extra MillionDay.

