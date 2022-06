Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 30 giugno 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: NUOVE VINCITE MILIONARIE?

Ultima estrazione di giugno per per Million Day ed Extra MillionDay. Se sarà così fortunata da assegnare il milione di euro in palio, lo scopriremo dopo l’uscita di tutti i numeri vincenti oggi, giovedì 30 giugno 2022. L’auspicio è questo, anche alla luce di quanto accaduto sabato scorso, quando è arrivata la 22esima vincita milionaria dell’anno. A realizzarla un/una fortunato/a che ha effettuato la propria giocata a Sabaudia, in provincia di Latina. Peraltro, è stata realizzata con una giocata singola da un euro, la più semplice tra le giocate disponibili.

Ne approfittiamo per rinfrescarvi la memoria su questo aspetto, ma è anche l’occasione per fornire indicazioni utili a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo gioco. La giocata singola di Million Day ed Extra MillionDay prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri e prevede un importo di un euro. In alternativa c’è la giocata plurima, formata da più giocate singole. Quindi, la giocata sistemistica. In tal caso, potete optare tra sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole, o il sistema ridotto, che sviluppa una parte delle possibili giocate singole.

COME GIOCARE A EXTRA MILLIONDAY E GLI “ABBONAMENTI”

Non ci siamo ovviamente dimenticati di Extra MillionDay. A tal proposito, precisiamo che in ogni tipo di giocata – che sia singola, plurima o sistemistica – è possibile aggiungere anche l’opzione di gioco Extra Million Day. In questo modo, dopo aver consultato i numeri vincenti del gioco principale, si avrà una seconda occasione di vincita, quella legata alla successiva combinazione fortunata. Per giocare c’è tempo fino alle ore 20:20, poi arriva appunto l’estrazione e, quindi, dalle ore 20:35 si potrà votare per il giorno successivo.

Se per impegni o semplice comodità non volete dover effettuare la giocata tutti i giorni, ma al tempo stesso non volete rinunciare alla possibilità di vincere un milione di euro, allora potete affidarvi agli abbonamenti per giocare per più giorni consecutivi. Basta selezionare la quantità di estrazioni desiderate. Ma attenzione: se la giocata è singola disponete di al massimo 20 concorsi in abbonamento, se invece avete optato per le altre tipologie, allora potete scegliere fino ad un massimo di 5 concorsi in abbonamento per le estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, QUANTO SI VINCE

Dopo aver approfondito il come si gioca, vien naturalmente da chiedersi quanto si vince al Million Day e con l’Extra MillionDay, così da avere ben chiaro in mente cosa potrebbe accadere stasera. Partiamo dal gioco principale, tenendo conto però di una giocata singola da un euro come esempio. Si vince un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti, mentre con il 4 se ne vincono mille. Chi realizza il 3 ottiene un premio di 50 euro, mentre deve accontentarsi di due euro chi indovina 2 numeri vincenti.

Cosa cambia con Extra MillionDay? Solo gli importi, perché con il 5 si vincono 100mila euro, con il 4 invece sempre mille, ma il 3 vale 100 euro e il 2 quattro euro. Questi premi che vi abbiamo indicato sono al netto del prelievo sulle vincite, che corrisponde all’8%. Non sono cumulabili tra loro, quindi si vince il premio massimo conseguito. Ma i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 GIUGNO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 GIUGNO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











