Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 4 luglio 2022

Rammentiamo a voi lettori che, con i medesimi cinque numeri selezionati per il Million Day, si può concorrere a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Tre tipi di schedina (singola, plurima o sistemistica) possono essere associati all’Extra MillionDay. I prezzi della bolletta subiscono variazioni a seconda della scommessa: nel primo caso, il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è abbinata alle giocate singole scelte. Nel terzo, infine, qualsiasi combinazione generata vale un euro. Le scommesse per il concorso del giorno possono essere effettuate entro e non oltre le 20.20, mentre si può giocare dalle 20.35 in poi per le estrazioni della giornata seguente.