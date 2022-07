Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi, 6 luglio 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: CACCIA AL NUOVO VINCITORE MILIONARIO

Siamo ormai prossimi alla metà della prima settimana del settimo mese dell’anno e anche in questo mercoledì 6 luglio 2022 è tempo di un nuovo appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay si apprestano a offrire (speriamo) grandi gioie a tutti i giocatori appassionati. Sono trascorsi ormai 11 giorni dall’ultima vincita milionaria, risalente al 25 giugno scorso, con la cinquina intercettata a Sabaudia (Latina) con una giocata singola da un euro. Nel mese precedente, vale a dire quello di maggio, erano state rivelate 5 vincite milionarie e ci si augura che anche luglio riesca a garantire soddisfazioni di questo tipo. Con i medesimi cinque numeri scelti per il Million Day si può concorrere a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 restanti dopo la prima estrazione.

Singola, plurima o sistemistica sono le tre tipologie di schedina che possono essere associate all’Extra MillionDay. I prezzi della bolletta possono variare in base alla scelta operata: nel primo caso il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole selezionate. Nel terzo, infine, ogni combinazione vale un euro. Le scommesse per il concorso odierno vanno effettuate entro le 20.20. Invece, dalle 20.35 si inaugurano le scommesse per il giorno successivo.

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY

Diamo adesso un’occhiata approfondita alla graduatoria dei numeri frequenti del Million Day, che potrebbe contenere indicazioni potenzialmente utili per quanto concerne la composizione della cinquina vincente del giorno. Al primo posto della classifica si trova ancora il 22, che di apparizioni ne ha raccolte ben 44 e rappresenta il numero più presente di tutti in questo gioco, perlomeno per quanto concerne la storia recente. Alle loro spalle, completano la top five dei numeri frequenti il 55 (42) e il 3 (41). Quarto posto ex aequo, infine, per il 9 e il 34 (39).

Esaminando invece la classifica dell’Extra MillionDay e dei suoi numeri frequenti, notiamo prontamente come in vetta ci si imbatta nel 37 (17), seguito a stretto giro di posta dal 32, dal 29 e dal 19 (16), alle cui spalle si staglia il 44 (15 estrazioni di latitanza). Esaurite tali premesse di matrice statistica, ora non resta che aspettare le 20.30 per comprendere se le gerarchie espresse qui sopra potranno subire ribaltoni clamorosi o, invece, rimanere sostanzialmente immutate.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY

Dopo aver osservato da vicino la classifica dei numeri frequenti del Million Day, passiamo a quella inerente ai numeri ritardatari del Million Day, vale a dire la graduatoria che al suo interno ingloba i numeri che da più tempo non fanno capolino in occasione delle estrazioni vincenti del concorso. La top five dei ritardatari vede al primo posto il 35 e il 12, che latitano da 50 estrazioni. Il 14 ha invece accumulato 48 turni di assenza, trovandosi così al secondo posto della graduatoria e resistendo ormai da parecchio tempo alle spalle della coppia di testa. Al terzo posto troviamo il 28 (30), tallonato dal 32 (29).

Discorso totalmente analogo per i numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, concorso per il quale le statistiche danno vita alla seguente graduatoria: al comando troviamo il 26 (50 turni di ritardo), e, a seguire, il 39 (45), l’8 (28) e il tandem a cui danno vita il 50 e il 49 (27).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 LUGLIO 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 LUGLIO 2022

