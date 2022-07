Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi, 7 luglio 2022

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO AL MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY?

Nuovo appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay in questo giovedì 7 luglio 2022, con la caccia al milione di euro che si rinnova e torna a emozionare. L’ultima vincita milionaria risale allo scorso 25 giugno, quando a Sabaudia (Latina), con una giocata singola da 1 euro, è stata intercettata la cinquina magica. Sarà giunto quindi il momento di spezzare il digiuno che si protrae da 12 giorni? Lo sapremo solo stasera, ma intanto vi forniamo un’altra pillola statistica: nel mese precedente, vale a dire maggio, erano state rivelate 5 vincite milionarie e ci si augura che anche luglio riesca ad assicurare soddisfazioni di questa natura. Ricordiamo che con gli stessi cinque numeri scelti per il Million Day è anche possibile concorrere a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 restanti dopo la prima estrazione.

Le tipologie di schedina che possono essere associate all’Extra MillionDay assumono le denominazioni di singola, plurima e sistemistica e i prezzi della bolletta variano a seconda della scelta effettuata: nel primo caso il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è invece connessa alle giocate singole selezionate. Da ultimo, nel terzo ogni combinazione vale un euro. Le scommesse per il concorso del giorno devono essere effettuate entro le 20.20, mentre dalle 20.35 si aprono quelle per il giorno successivo.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Il concorso del Million Day è regolamentato da alcune norme, che si rivelano di facile intuizione anche per chi è meno avvezzo al mondo delle scommesse. Per tentare di sfidare la buona sorte, sarà sufficiente selezionare cinque numeri compresi nel novero che va da 1 a 55, decisamente ristretto rispetto a quello da cui attingono altre lotterie. Sarà successivamente necessario attendere l’estrazione di oggi, giovedì 7 luglio 2022, per comprendere se la Dea Bendata avrà deciso di posare lo sguardo proprio su di voi per festeggiare.

Addentriamoci quindi nel dettaglio delle giocate, con le tre tipologie di scommesse disponibili: la giocata singola, che consiste nella compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di un euro; la plurima, con cui sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di scegliere il sistema preferito tra integrale e ridotto.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Concludiamo con il capitolo premi, argomento non certo secondario per i giocatori che decidono di sfidare la Dea Bendata. La domanda è sostanzialmente una sola: quanto è possibile vincere al Million Day e all’Extra Million Day? Leggendo quanto riportato sul sito internet del concorso, la risposta è facilmente intuibile: con il Million Day è possibile agguantare un milione di euro indovinando cinque numeri vincenti su cinque. Per contro, si ottengono mille euro quando se ne intercettano 4. Va da sé che, man mano che diminuisce il totale dei numeri azzeccati, di conseguenza scende l’importo agguantato: 50 euro con il 3 e di 2 euro con il 2.

Facendo 5 punti all’Extra MillionDay, invece, è possibile ottenere la decima parte del jackpot massimo del Million Day (100mila euro). E, ancora: 4 punti “offrono” mille euro, 100 euro finiscono dritti dritti nelle tasche di chi fa 3. Infine, con due numeri indovinati, ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











