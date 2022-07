Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 8 luglio 2022

NUOVO VINCITORE MILIONARIO OGGI AL MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY?

Torna il Million Day con una nuova estrazione, che si accompagna a quella dell’Extra MillionDay. Oggi, venerdì 8 luglio 2022, si rinnova infatti l’appuntamento con i numeri vincenti, nella speranza di riuscire a fare come accaduto sabato 25 giugno, giorno dell’ultima vincita milionaria. Quella è stata realizzata a Sabaudia, in provincia di Latina, con una giocata singola da un euro, che tra l’altro è la più semplice per partecipare ai concorsi di questo gioco. Prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri e ha un costo appunto di un euro.

C’è poi la giocata plurima, che invece permette di inserire nella stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri. Disponibile col Million Day anche la giocata sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri per incrementare le probabilità di vincita. Ma in questo caso si può scegliere tra sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole, e ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole. Come si gioca a Extra MillionDay? È sufficiente aggiungere la nuova opzione di gioco in ogni tipo di giocata, singola, plurima o sistemistica.

QUANTO SI VINCE A MILLION DAY

Avendo analizzato il come si gioca a Million Day ed Extra MillionDay, possiamo ora passare al quanto si vince. I premi variano in base alla quantità dei numeri indovinati e a quella dei numeri giocati, che varia a seconda della modalità di gioco scelta. Prendiamo l’esempio di una giocata singola al Million Day da un euro. Se si indovinano tutti i numeri vincenti, si conquista il milione di euro in palio con questo gioco. Invece con il 4 si vincono mille euro, mentre con il 3 si ottengono 50 euro. Con il 2, infine, si ottengono 2 euro.

Discorso diverso per la giocata integrale del Million Day: con 6 numeri giocati, ad esempio, si vincono 1.005.000 euro, col 4 invece 2.200 euro, per il 3 invece si vincono 156 euro, quindi con il 2 si ottengono 8 euro. I premi sono ovviamente indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Non sono cumulabili tra loro: si vince il premio massimo conseguito. Passiamo ora al quanto si vince a Extra MillionDay.

EXTRA MILLIONDAY, LE VINCITE

Chi ha aggiunto Extra MillionDay alla propria giocata del Million Day, ha una seconda occasione di vincita con la nuova estrazione di oggi. Infatti, se si indovinano tutti i 5 numeri vincenti del concorso parallelo si ottiene un premio di 100mila euro. Se ne vincono mille invece per il 4, mentre 100 euro vanno a coloro che ne indovinano 3. Quindi, 4 euro per coloro che centrano il 2. Ma anche in questo caso gli importi dei premi cambiano a seconda della giocata, perché le quota sopra proposte sono quelle relative alla giocata singola. Per quanto riguarda quella integrale con Extra MillionDay, si va dai 105mila euro del 5 con 6 numeri giocati, ai 2.400 euro per il 4, mentre 312 euro vanno a coloro che centrano il 3, invece 16 euro a coloro che centrano il 2. In questo caso valgono le stesse precisazioni fatte per il Million Day, con la differenza che i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti con Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

