Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 9 agosto 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, OGGI NUOVI VINCITORI?

Tornano anche quest’oggi, martedì 9 agosto 2022, le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, accompagnate da un’incognita che lascia con il fiato sospeso migliaia di giocatori: i sorteggi odierni si riveleranno finalmente fortunati e vincenti? Un questi oche ha ragion d’essere, visto che nel mese di luglio sono stati appena due i milioni di euro assegnati, mentre in questa prima decade d’agosto non ha ancora centrato nessuno il fatidico jackpot.

Ne approfittiamo per ricordarvi che, per mezzo dei medesimi cinque numeri giocati al Million Day, esiste la possibilità di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Le giocate che possono essere abbinate all’Extra Million Day sono in tutto tre: la singola, la plurima e la sistemistica. Nel primo caso, il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa dipende dalle giocate singole effettuate. Nella terza ipotesi, infine, qualunque combinazione è contraddistinta dal valore economico di un solo euro. Le scommesse sono aperte fino alle 20.20, mentre dalle 20.35 in avanti potranno essere eseguite le giocate per l’estrazione del giorno seguente.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Ma quanto si può vincere giocando al Million Day e all’Extra MillionDay? Una domanda alla quale è possibile fornire risposta certa, grazie ai dati pubblicati online dai portali telematici ufficiali dei due concorsi a premi. Più dettagliatamente, col Million Day si ha la chance di acciuffare un milione di euro se si azzeccano tutti e cinque i numeri vincenti. Vengono invece agguantati mille euro quando se ne intercettano 4. 50 euro è il premio per 3 numeri pronosticati correttamente. Infine, il riconoscimento è pari a 2 euro quando i numeri azzeccati sono soltanto 2.

E con l’Extra Million Day? Presto detto: totalizzando cinque punti ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro, invece, sono destinati a colui che riesce nell’impresa di intercettare 4 numeri (100 euro vanno a chi ne azzecca 3). Con appena due numeri centrati, da ultimo, si vincono 4 euro. I premi, va da sé, sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Giocare al Million Day risulta un esercizio per nulla complesso, anche agli occhi di chi per la prima volta si accosta alle lotterie e ai concorsi a premi. Infatti, per sfidare la sorte sarà sufficiente scegliere cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 per sperare di vincere il milione di euro in palio ogni giorno. L’attesa si concluderà alle 20.30, quando sarà possibile capire quanto sia stata generosa la buona sorte con gli scommettitori.

In tutto sono tre i tipi di giocata disponibili: la singola, che si basa sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, per effetto della quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di scegliere il sistema preferito fra integrale e ridotto. Per maggiori informazioni, collegarsi ai siti internet ufficiali dei due concorsi.











