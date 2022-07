Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi, 9 luglio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLONDAY: MONTEPREMI MILIONARI IN ARRIVO?

Altro appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay in questo sabato 9 luglio 2022, con l’inseguimento al milione di euro che torna a ravvivarsi. Da un po’ di tempo non si palesano vincite milionarie: l’ultima in ordine cronologico è datata 25 giugno, quando a Sabaudia (Latina), per mezzo di una singola giocata da 1 euro, è stata azzeccata la cinquina magica. Sperando che il tabù possa finalmente essere spezzato nella serata corrente, osserviamo quanto è avvenuto nel mese di maggio, quando erano state cinque le vincite milionarie agguantate. Non va trascurato un aspetto ulteriore: con gli stessi cinque numeri scelti per il Million Day è possibile concorrere a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 restanti dopo la prima estrazione.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 8 luglio 2022

Le tipologie di schedina che possono essere associate all’Extra MillionDay sono la singola, la plurima e la sistemistica e i costi della bolletta subiscono variazioni a seconda della scelta effettuata: nel primo caso il prezzo da corrispondere è di 1 euro, nel secondo la tariffa è connessa alle giocate singole selezionate. Da ultimo, nel terzo caso ogni combinazione vale un euro. Le scommesse per il concorso del giorno devono essere eseguite entro le 20.20, mentre dalle 20.35 si inaugurano quelle per il giorno seguente.

ESTRAZIONE MILLION DAY e EXTRA MILLIONDAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 7 luglio 2022: le cinquine

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Adesso, per ingannare l’attesa che ci separa dalle estrazioni del Million Day e dell’Extra Million Day, esaminiamo assieme la graduatoria dei numeri frequenti del Million Day, augurandoci che possa rivelarsi utile a voi tutti per intercettare i numeri che andranno a comporre le due cinquine fortunate di questa serata. Al primo posto della classifica resiste ancora il 22, che di apparizioni ne ha raccolte ben 45. Lo inseguono il 55 (42) e il 3 (41), mentre a chiudere la top five sono il 34 (40) e il 9 (39).

Cosa ci dice, invece, la classifica dell’Extra MillionDay e dei numeri frequenti? In questo caso non abbiamo un leader solitario, ma un tandem di testa, formato dal 44 e dal 37 (17). Alle sue spalle, a una sola lunghezza di distacco, troviamo il tris a cui danno vita il 32, il 29 e il 19 (16). Alle 20.30 di oggi scopriremo se tali gerarchie saranno destinate a subire stravolgimenti clamorosi a seguito delle estrazioni odierne o se, invece, tutto resterà sostanzialmente immutato rispetto alla fotografia attuale.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 6 luglio 2022: eccole!

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Da ultimo, la classifica dei numeri ritardatari del Million Day, vale a dire quella che annovera i numeri che da più tempo non si palesano nelle cinquine vincenti di questo concorso, restituisce il seguente verdetto. La top five dei ritardatari vede al primo posto il 35 e il 12, che latitano da 53 estrazioni. Il 14 ha invece accumulato 51 turni di assenza e si trova al secondo posto della graduatoria, resistendo a sole due lunghezze di distacco dalla coppia che guida la graduatoria. Al terzo posto troviamo invece il 28 (33), tallonato dal 27 (31).

Il discorso non varia in alcun modo per l’Extra MillionDay, le cui statistiche possono essere consultate direttamente sul portale telematico ufficiale del Million Day. Al comando della classifica troviamo il 26 (53 turni di ritardo), e, a seguire, il 39 (48), l’8 (31) e il duo a cui danno vita il 50 e il 49 (30).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA