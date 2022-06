Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Numeri vincenti oggi venerdì 3 giugno 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: LA RIPRESA DOPO LO STOP

Million Day torna oggi, venerdì 3 giugno 2022, con una nuova estrazione, portandosi con sé Extra MillionDay, l’opzione di gioco disponibile per tutti i giocatori, ma non obbligatoria. Il concorso non si è fermato ieri, in occasione della Festa della Repubblica, dunque tira dritto anche oggi, offrendo l’opportunità di vincere un milione di euro. L’appuntamento di ieri non è stato così fortunato da questo punto di vista, visto che nessuno è riuscito a centrare la cinquina fortunata, ma questo non vuol dire che siano state sfortunate le altre categorie, anzi sono stati assegnati altri premi.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Estrazione cinquine dei numeri vincenti di oggi 2 giugno 2022: ricchi premi?

Del resto, con questo gioco si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Di conseguenza, il rammarico per la mancata vincita col 5 può essere soppiantata dalla gioia per la conquista di un premio delle altre categorie di vincita. Sicuramente l’entità della vincita non è significativa come nel caso del 5, ma non ci si può affatto lamentare delle quote messe a disposizione da Million Day ed Extra MillionDay.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Estrazione delle cinquine dei numeri vincenti di oggi 1 giugno 2022

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Prima di tornare a parlare dei premi di Million Day ed Extra MillionDay, un tema importante per i tanti giocatori, bisogna affrontare un discorso che è invece fondamentale. Ci riferiamo al come si gioca. Non si può tentare la fortuna se non si hanno gli strumenti per partecipare al concorso. Tra l’altro, ne approfittiamo per ricordarvi che potete giocare anche online, se siete ad esempio al mare e non avete voglia di allontanarvi per recarvi in ricevitoria. Infatti, c’è l’App Lotto. Ma dovete avere le idee chiare sulla giocata da fare. Quella più semplice è la singola, per la quale dovete compilare una schedina con 5 numeri e prevede un importo di un euro. La giocata plurima, invece, è sostanzialmente composta da più giocate singole. C’è anche la giocata sistemistica, una integrale e l’altra con sistema ridotto. Nel primo caso, si sviluppano tutte le giocate singole con i numeri selezionati; l’altra sviluppa invece solo una parte delle possibili giocate singole con i numeri selezionati. Come funziona per Extra MillionDay? In ogni giocata potete aggiungere la nuova opzione di gioco.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Estrazione cinquine numeri vincenti di oggi 31 maggio 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUANTO SI VINCE

Per giocare al Million Day ed Extra MillionDay c’è tempo fino alle 20:20, poi lo si può fare solo per il giorno successivo, ma dalle 20:35. Alle 20:30, infatti, è prevista l’estrazione dei numeri vincenti. Se pensate di rischiare di dimenticare di giocare nei giorni successivi, potete anche selezionare la quantità di abbonamenti che desiderate prima di completare l’acquisto. Per ogni giocata singola potete abbonarvi fino a 20 concorsi, per quelle sistematiche e le plurime invece fino a 5 concorsi. Ma ora passiamo alle quote, cioè al quanto si vince, prendendo però in considerazione una giocata singola al costo di un euro. Come sapete, col 5 potete vincere un milione di euro, che è l’importo massimo che si può vincere indovinando i numeri vincenti. Invece col 4 si vincono mille euro, mentre vanno 50 euro a coloro che centrano il 3, invece devono accontentarsi di due euro coloro che ne indovinano 2. Il discorso chiaramente cambia a seconda della giocata, ma quello dei premi è un discorso che potete affrontare in un secondo momento. Discorso diverso per Extra MillionDay, perché col 5 si vincono 100mila euro, mille euro per il 4, 100 euro per il 3 e quattro euro per il 2.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 GIUGNO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 GIUGNO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA