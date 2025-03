Siamo di nuovo qui, pronti ad aspettare come ogni sera, la seconda ed ultima estrazione quotidiano del Million Day. In questo sabato 29 marzo 2025, nel pieno del weekend, alle ore 20:30 scatterà come sempre l’appuntamento fatidico con il gioco dei milionari, il concorso con i numeri che permette di portarsi a casa fino ad un milione di euro. Per provare a raggiungere il grande obiettivo, molto complicato ma non impossibile, anche oggi abbiamo scelto per voi alcune cinquine su cui puntare, senza impegno ovviamente.

Si tratta di numeri scelti totalmente a caso ma che potrebbero aiutarvi qualora aveste la mente un po’ annebbiata. Partiamo con i primi cinque numeri, a cominciare dal numero 7, quindi scegliamo il 13, poi il 24, il 33 e infine il 45: vi dicono qualcosa queste cifre? Vi stuzzichiamo anche con questi altri cinque numeri, sempre compresi dall’1 al 55, ovvero l’8, il 18, poi il 37, il 42 e infine il 53. Per un’ultima cinquina in vista dell’estrazione del Million Day delle ore 20:30, spazio a questi cinque numeri: 8, 13, 26, 32 e infine 54. Anche oggi il nostro compito è fatto, non ci resta che aspettare le ore 20:30 speriamo che la Dea bendata ci guardi.

MILLION DAY OGGI 29 MARZO 2025: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

