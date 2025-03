Il classico appuntamento delle ore 13:00 di ogni giocatore del Million Day, è pranzo con il telefono in mano: così potremo infatti scoprire se avremo vinto al gioco che “regala” un milione di euro (o al massimo 100.000 se si indovinano gli extra Million Day). La regola è sempre la stessa, giocarsi cinque numeri dall’uno al cinquantacinque nelle due estrazioni giornaliere, a cominciare appunto da quella che sta arrivando.

Come dite: non sapete quali numeri giocare? Siamo qui apposta con i nostri soliti consigli, dispensando numeri che speriamo possano valere un bel po’ di denari e cominciamo da questa cinquina, una stringa formata dal 2, dal 12, poi il 31, il 40 e infine il 54. Una seconda cinquina potrebbe essere invece composta da 12, 20, 31, 38 e infine 44. Concludiamo con un’ultima cinquina da giocare all’estrazione di oggi delle ore 13:00 del Million Day, quella formata dal numero 7, poi il 15, quindi il 23, il 30 e infine il 52. Ovviamente, come vi ricordiamo sempre, non abbiamo la capacità di prevedere il futuro, i nostri sono solo numeri giocati a caso, ma chissà che alla fine non siano davvero quelli vincenti: provate a scoprirlo se vi va.

Million Day, numeri vincenti di oggi 26 marzo 2025/ Ecco l’estrazione delle ore 13:00

