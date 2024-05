Estrazione Million Day ed Extra Million Day/ Le combinazioni vincenti di oggi 2 maggio 2024

Archiviato il periodo di festività con 25 aprile e 1 maggio che hanno concesso a lavoratori e studenti qualche giorno di tregua con gite fuori porta e passeggiate all’aria aperta, nonostante il maltempo che ha attanagliato l’Italia in queste giornate, si torna alla routine. Nella nostra quotidianità, come ricordiamo sempre, non può mancare il Million Day, concorso che ci fa compagnia sempre, 365 giorni l’anno. Questo gioco, tra i tanti ai quali gli italiani possono partecipare per sperare di vincere qualche soldino in grado di migliorare senz’altro la propria vita, non ha giorni di pausa o di ferie: è possibile infatti giocare sempre, 365 giorni l’anno, comprese le festività. Il nostro alleato e compagno quotidiano, mette in palio dei premi molto alti che arrivano fino al milione di euro, bottino ambito da tutti i concorrenti.

Coloro che non riusciranno ad agguantare premi al Million Day, potranno sperare di farlo con il concorso aggiuntivo dell’Extra. Questo metterà a disposizione dei giocatori 100.000 euro che si potranno ottenere soltanto indovinando i cinque numeri, che saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale. Per giocare ad entrambi, infatti, va scelta una combinazione di cinque numeri preferiti che dovranno essere inseriti tra l’1 e il 55. Dunque, poi, dopo aver fatto la scelta dei propri numeri preferiti, andrà puntato un euro. Per partecipare al concorso dell’Extra, allo stesso modo bisognerà aggiungere un altro euro.

COMBINAZIONI VINCENTI

ORE 13.00

MILLION DAY: 12 – 31 – 35 – 39 – 40

EXTRA MILLION DAY: 6 – 22 – 33 – 44 – 53

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











