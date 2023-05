Estrazione Million Day ed Extra Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi martedì 30 maggio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Anche oggi l’appuntamento è con l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, un concorso che come sempre è quotidiano con un doppio appuntamento alle 13 e poi alle 20.30. Per partecipare basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrare la giocata attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria. La giocata può essere di tipo semplice ma esiste anche quella plurima o sistemica. Quella semplice costa un euro ma sarà possibile anche giocare in abbonamento per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni.

Esiste poi anche un concorso aggiuntivo, con l’estrazione dell’Extra Million Day che viene effettuata oltre quella principale: anche qui gli estratti sono cinque e si possono vincere cifre fino a centomila euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Eccoci arrivati ad una nuova estrazione del Million Day che permette ogni giorno di portare a casa fino a un milione di euro. Una maxi cifra che in tanti riescono a centrare ogni mese, essendo il gioco particolarmente fortunato per chi decide di puntare quotidianamente nella doppia estrazione. Nell’estrazione di ieri, 29 maggio, nessuno è riuscito ad ottenere un milione di euro. Negli ultimi giorni, però, la fortuna ha baciato un giocatore di Roma, il 22 maggio. Prima ancora era stato un giocatore di Gela, il 18 maggio, a vincere un milione. Ad aprile, il 28 aveva vinto un fortunato di Ischia, in provincia di Napoli.

Prima ancora, il 18 aprile era stato un giocatore di Gagliole (MC) ad avere indovinato i numeri del Million Day. E andando ancora indietro il 16 aprile la fortuna aveva toccato un giocatore di Casagiove (CE) e il 14 aprile un giocatore di Montescaglioso (MT). Il 7 aprile fortunata Pechino in provincia di Siracusa.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

12 – 16 – 22 – 32 – 38

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

8 – 9 – 13 – 37 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

