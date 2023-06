Estrazione Million Day ed Extra MillionDay/ I numeri vincenti oggi 7 giugno 2023

MILLION DAY: L’ESTRAZIONE DI OGGI, 7 GIUGNO

Nella giornata di oggi, mercoledì 7 giugno, torneranno i due appuntamenti consueti con il Million Day e l’Extra MillionDay, i concorsi a premio che mettono in palio 1.000 euro ogni giorno! Doppio appuntamento, appunto, perché le danze si apriranno alle 13:00 con la prima estrazione giornaliera e si chiuderanno alle 20:30, quando verranno estratte altre due cinquine vincenti.

La Dea Bendata, d’altronde, da quando è stata introdotta la seconda estrazione del Million Day e l’Extra MillionDay, sembra essersi “risvegliata” e ha distribuito veramente parecchi premi. Dall’inizio del 2023 le vittorie milionarie sono state, infatti, ben 20, in larga parte nell’estrazione delle ore 13. L’ultimissima vittoria si è registrata, in particolare, il 22 maggio da Roma, mentre quella precedente risaliva appena a 4 giorni prima ed era stata segnata da Gela, in provincia di Caltanissetta. Parlando, invece, dell’ultima vittoria dell’Extra Million Day, è stata segnata il 15 febbraio da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

REGOLE DEL MILLION DAY

Recuperate le ultime, ricche e gustose, vittorie del Million Day e dell’Extra MillionDay, qualche potenziale giocatore potrebbe chiedersi se sia complesso tentare la fortuna. La risposta, fortunatamente, è negativa, perché giocare è semplicissimo! Basta, infatti, collegasi al sito ufficiale del gioco, oppure utilizzare l’app MyLotteries o recarsi in una ricevitoria Sisal, compilando la schedina apposita con 5 numeri tra l’1 e il 55, all’irrisorio costo di appena 1 euro.

Ma quella descritta, che si chiama giocata singola, non è l’unica modalità con cui si può scommettere nel Million Day e nell’Extra MillionDay. I giocatori più indecisi, infatti, potrebbero optare per la giocata plurima, con cui si possono indicare più cinquine in una singola schedina, sempre al costo di 1 euro l’una. Inoltre, c’è anche la giocata sistemica, dedicata ai giocatori esperti che potranno selezionare tra i 6 e i 9 numeri, accontentandosi di premi minori, ma decisamente più probabili di portare a casa. Ogni scommessa, infine, potrà essere raddoppiata nel valore per accedere anche all’Extra Million Day, ovvero una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dalla prima.

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Ora, mentre siamo in attesa delle due estrazioni odierne del Million Day e dell’Extra MillionDay, una buona idea, utile a tutti i giocatori o potenziali tali, indecisi, potrebbe essere recuperare i numeri che nel corso dell’anno si sono dimostrati i più fortunati. Si tratta dei numeri che sono stati estratti più frequentemente, e che variano ovviamente dalla prima estrazione a quella Extra. Nel primo caso, il numero più fortunato è il 54, presente ben 22 volte, seguito a ruota dal 48 e dal 43 (a quota 20 l’uno). Si trovano, poi, il 37 e il 25 (con 19 estrazioni). Similmente, nell’Extra Million Day, il numero più fortunato è stato il 41 con le sue 25 presenze, seguito a pari merito dal 28, dal 13, dal 12 e dall’8, che sono tutti e quattro a quota 19 presenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13.00

28 – 35 – 42 – 43 – 52

28 – 35 – 42 – 43 – 52

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13.00

6 – 22 – 29 – 34 – 44

6 – 22 – 29 – 34 – 44

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30











