Numeri vincenti Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione di oggi 27 aprile 2024

Il Ponte per la Festa della Liberazione può rivelarsi ricco per chi partecipa all’estrazione di oggi del Million Day, che torna insieme a quella dell’opzione di gioco Extra MillionDay, regalandoci i loro numeri vincenti che possono valere un milione e centomila euro. Questi sono i primi premi in palio, ma con questo gioco ci sono in ballo altri premi, perché si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri tra quelli delle combinazioni fortunate.

L’ultima grande vincita per quanto riguarda il gioco principale Million Day risale al 13 aprile, quando è stato vinto un milione di euro a Marsala (Trapani) grazie ad una giocata plurima. Più recente è la prima vincita di Extra MillionDay, con cui sono stati vinciti 100mila euro a Salerno, nell’estrazione del 20 aprile: la giocata singola era risultata perdente per il gioco principale, fortunata invece per l’estrazione successiva, che ha fatto segnare la settima vincita dall’inizio dell’anno, in totale sono finora 44 le vincite del premio massimo da quando l’opzione è stata introdotta.

COME CONTROLLARE LE SCHEDINE DI MILLION DAY E DELLA SUA OPZIONE EXTRA

Se non sapete come scoprire se avete vinto al Million Day o alla sua opzione di gioco Extra MillionDay, sappiate che vi riporteremo i numeri vincenti, ma potete anche consultarli sul sito ufficiale o attraverso l’applicazione My Lotteries, dove è disponibile la sezione per controllare le vostre schedine. Le combinazioni fortunate sono disponibili anche in ricevitoria, oltre che online, dove tutti i numeri estratti vengono poi raccolti in un archivio che potete consultare in qualsiasi momento, partendo dalla data che vi interessa.

Peraltro, vengono fornite anche le statistiche, infatti ci sono sezioni sui numeri frequenti e ritardatari, che possono tornare utili per trovare l’ispirazione giusta per scegliere i numeri con cui compilare le proprie schedine. Comunque, fate attenzione al momento dell’estrazione di Million Day, perché oltre a essere quotidiane, sono “doppie”: c’è quella delle ore 13, poi arriva il momento la sera di quella delle 20:30, anche per Extra MillionDay, a cui potrebbe seguire il momento della festa per l’eventuale vittoria.

I NUMERI FORTUNATI DELLE ORE 13 DI MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

MILLION DAY: 15 – 20 – 38 – 39 – 48

EXTRA MILLION DAY: 1 – 4 – 27 – 32 – 46

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE COMBINAZIONI DELLE 20.30

MILLION DAY: 22 – 31 – 43 – 51 – 55

EXTRA MILLION DAY: 13 – 35 – 47 – 49 – 50

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

