Estrazione Million Day ed Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 27 dicembre 2022

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 27 DICEMBRE 2022

Rieccoci con l’ormai classico appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay, il gioco a premi che mette in palio ogni giorno un montepremi da 1 milione di euro, oltre a numerosi altri bottini! Per chi non conoscesse il gioco, ricordiamo che partecipare è veramente facilissimo perché basta scegliere 5 numeri su cui puntare ed attendere le 20:30 quando viene fatta l’estrazione della cinquina vincente, il tutto al costo di appena 1 euro. Inoltre, una singola scommesse permette di accedere a ben due estrazioni, raddoppiando di fatto le possibilità di vincita senza costi aggiuntivi.

Inoltre, neppure vincere al Million Day o all’Extra MillionDay risulta complesso e lo dimostra la buona quantità di milioni che la Dea Bendata ha deciso di garantire nel corso del mese di dicembre. Sono stati, infatti, vinti per ora ben 5 montepremi massimi in tutte le parti d’Italia, tra cui l’ultimo in data 16 dicembre con una scommessa piazzata da Massafra, in provincia di Taranto. Precedentemente, invece, era stato vinto il milione in palio al Million Day da Savona in data 14 dicembre. Infine, le ultime 3 vincite sono state registrate tutte il 9 dicembre, quando due giocatori di Roma ed uno di Napoli hanno portato a casa l’ambitissimo premio.

REGOLE E MODALITÀ DI GIOCO DEL MILLION DAY

Come anticipato prima, giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente semplicissimo e chiunque può provarci senza incappare in nessuna grande problematica. Scommettendo 1 euro si potranno scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, attendendo poi le 20:30 quando verrà estratta la cinquina vincente. Per giocare, inoltre, si può scegliere di farlo online grazie al portale dedicato, oppure con l’applicazione MyLotteries, oppure di persona semplicemente recandosi in una ricevitoria Sisal.

Chi, invece, fosse indeciso sui 5 numeri da scegliere per la puntata del Million Day, potrebbe optare per la modalità di gioco plurima, che permette di puntare su diverse sequenze di cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una. Oppure, infine, vi è anche la possibilità di scegliere tra i 6 e i 9 numeri, con la giocata sistemistica, riducendo il potenziale montepremi, ma massimizzando le possibilità di vincere. Qualsiasi scommessa si decida di fare, si avrà anche automaticamente e gratuitamente accesso all’Extra Million Day che è una seconda estrazione dalla quale vengono esclusi i primi 5 numeri usciti.

MILLION DAY: CONSIGLI SUI NUMERI

Vista la semplicità del Million Day, qualche potenziale giocatore si chiederà se esistono dei consigli per i numeri da puntare, e la sezione delle statistiche sul sito del gioco gli viene incontro riportando i numeri estratti più o meno frequentemente. Nella prima estrazione, il più fortunato è il 9 con 45 presenze, seguito dal 53 e dal 26 con 41 presenze e dal 52 e 48 (entrambi 40 estrazioni). Il più sfortunato, invece, è il 32 (29 assenze), seguito da: 21 (27), 4 (22 assenze), 35 (21) e 40 (20 volte). Invece, nell’ambito della seconda estrazione, l’Extra Million Day, il numero più fortunato è il 5 con 38 presenze, seguito da: 32 (37 estrazioni), 22, 7 (entrambi 35 presenze) e 19 (estratto 34 volte). Per quanto riguarda, infine, i numeri meno frequenti al primo posto c’è il 4 con 32 assenze, seguito dal 18 (29), dal 10 con 27 assenze, dal 44 (26 estrazioni) e dal 38 con le sue 25 assenze totali.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 27 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

