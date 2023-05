Estrazione Million Day ed Extra MillionDay/ Numeri vincenti di oggi 31 maggio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Nuovo appuntamento con il Million Day e l’extra Million Day anche in questo mercoledì 31 maggio. Come si gioca a questo concorso con doppio appuntamento giornaliero? Ricordiamo che vanno scelti cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Si può inoltrare la giocata singola che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri al costo di 1€ ed è possibile giocare in abbonamento per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi martedì 30 maggio 2023: cinquine fortunate?

C’è poi la giocata plurima per la quale si può inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi: anche in questo caso il costo è di 1€. Infine c’è la giocata sistemica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi. Verranno generate da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole e anche in questo caso l’importo è di 1€ ciascuna.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi 29 maggio 2023: scopri le cinquine

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Il Million Day ha visto l’ultima vittoria milionaria nel giorno del 22 maggio, a Roma. Qualche giorno prima, il 18 maggio, era stato un giocatore di Gela a vincere la maxi somma. Prima del 18 maggio, però, l’ultima vittoria milionaria era stata il 28 aprile a Ischia, in provincia di Napoli. Tornando ancora indietro, si era registrata una vittoria il 18 aprile a Gagliole (MC). Ad avere indovinato i numeri del Million Day, il 16 aprile, un giocatore di Casagiove (CE) e il 14 aprile un giocatore di Montescaglioso (MT). Il 7 aprile aveva vinto un giocatore di Pechino in provincia di Siracusa.

Million Day, numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione di oggi domenica 28 maggio 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

7 – 11 – 15 – 34 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 31 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

45 – 8 – 24 – 28 – 41 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 31 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA