Ecco il ritorno del Million Day: alle ore 20:30, spazio alla nuova estrazione serale con i numeri vincenti e le due cinquine fortunate

Una nuova estrazione del Million Day è in arrivo. In questo venerdì 11 ottobre 2025, alle ore 20:30, non può mancare la giocata serale, quella che chiude la giornata e dà poi l’arrivederci al giorno successivo, anche perché – come vi ricordiamo spesso e volentieri – il Million Day non va mai in vacanza. Se siete curiosi come noi di sapere se qualche fortunato si è portato a casa il milione di euro, sappiate che l’elenco dei vincitori di ottobre 2025 è ancora vuoto; di conseguenza, l’ultimo milionario (il 349º, per l’esattezza) resta quello dello scorso 30 settembre, di stanza ad Arcugnano, in provincia di Vicenza.

Andiamo quindi a scoprire quali sono i numeri più ritardatari in assoluto del Million Day, tenendo conto anche del concorso Extra Million Day, a cominciare dal decimo meno estratto, ex aequo composto da 13 e 15, latitanti da 10 giocate. A quota 11 troviamo invece il gruppo composto da ben quattro cifre, leggasi 47, 31, 25 e 22, mentre il 55 manca da 13 estrazioni.

A quota 17 (numero che per molti è sfortunato, soprattutto per i più scaramantici e gli scettici) troviamo invece il 46 e il 34, ma il re incontrastato dei ritardatari resta il numero 1, che manca in assoluto da ben 24 estrazioni e che, nel solo Million Day, non esce da addirittura 67 giocate. Potreste quindi sfidare la fortuna giocandovi una di queste dieci cifre: chissà che oggi non sia la volta buona per interrompere la “latitanza”.

ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA: SCOPRIAMO I NUMERI DELLE 20:30

Million Day: 33 – 47 – 52 – 11 – 35

Extra MillionDay: 54 – 44 – 37 – 7 – 19

