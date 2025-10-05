Tutti i numeri vincenti del Million Day li trovate su questa pagina: stanno per arrivare le cinquine fortunate di oggi, 5 ottobre 2025, ore 20:30

Scopriamo anche questa sera i nuovi numeri vincenti del Million Day. Alle ore 20:30 di oggi, domenica 5 ottobre 2025, ci sarà spazio per le due cinquine fortunate, e noi siamo pronti, come sempre in prima fila, ad elencarvi le cifre magiche e, nel contempo, a scoprire se abbiamo vinto o meno. Anche oggi, per passare il tempo che ci separa dall’annuncio delle cinque vincenti, abbiamo deciso di spulciare un po’ i numeri storici del Million Day e, in questo caso, vogliamo ricordarvi quali siano quelle cifre che non escono da più tempo, i cosiddetti ritardari.

Vogliamo in particolare segnalarvi quali sono i ritardatari assoluti che, come specificato dal sito ufficiale del gioco della Lottomatica, sono quei 10 numeri che non sono stati sorteggiati per un periodo di tempo più lungo, nelle due estrazioni, ovvero il Million Day classico e quello Extra. In questo caso il “più ricercato” è il 19, che latita da ben 20 estrazioni, seguito dal 25, che invece non compare da 14 giocate.

A quota 13 troviamo il 29, mentre a 12 ci sono il 6 e l’1. Spazio poi al 41, che manca da 11 giocate, seguito dal 38, che insegue a ruota a quota 10. Infine troviamo il 51, il 45 e il 15, un trio che manca da nove estrazioni. Se volete rischiare, potete giocarvi alcuni di questi numeri per il Million Day di questa sera, ma fate in fretta, perché il tempo scorre.

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY

Million Day: 38 – 40 – 42 – 50 – 51

Extra MillionDay: 2 – 14 – 21 – 44 – 53