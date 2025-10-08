Siamo pronti a scoprire quali sono i numeri vincenti de Million Day di questa sera, ore 20:30, nuova estrazione del gioco del milionario

Passata l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, è ora di andare a scoprire quali saranno i numeri vincenti per la giocata delle ore 20:30 di questo mercoledì 8 ottobre 2025. Il meccanismo non cambia: è sempre lo stesso, con i dieci numeri, due cinquine, che vengono estratti fra l’1 e il 55, dal valore rispettivamente di un milione di euro o centomila, questi ultimi associati al gioco Extra Million Day. Chi vuole provare a vincere dovrà quindi scegliere delle cifre in questo range e, magari, potrebbe giocarsi i numeri più frequenti, quelli che sono stati estratti maggiormente nel corso dei sette anni dal giorno in cui il Million Day è arrivato alle nostre latitudini. Il 54 è quasi una sicurezza, estratto ben 212 volte, seguito dal 25, che invece è stato sorteggiato in 195 occasioni.

Proseguiamo con il 17, a quota 193, e quindi il 52 con 192 giocate. Infine, nella top 5 dei più frequenti al Million Day, troviamo il 35 per 185 volte. Vediamo quindi i più sorteggiati, a cominciare dal 6, che è uscito ben 190 volte. A quota 186 c’è invece il 41, così come il 19, mentre il 48 e il 24 sono stati sorteggiati per 183 volte. Qualora, quindi, voleste giocare cinque numeri per l’estrazione del Million Day di questa sera, potreste scegliere dall’elenco di cui sopra: magari almeno due vengono sorteggiati.