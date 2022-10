Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 12 ottobre 2022: le cinquine

MILLION DAY, LE ULTIME VINCITE

Come d’abitudine nella giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre, assisteremo ad un’altra estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay che potranno far guadagnare ad un fortunato giocatore la cifra impressionante di un milione di euro. L’ultima vittoria registrata dal sistema del Million Day risale ancora al 12 settembre, con 5 numeri giocati da Roma tramite scommessa online che hanno rappresentato la 226esima vittoria complessiva e la 26esima dall’inizio del 2022. Quella precedente, invece, è stata registrata a Taranto, in data 8 settembre, mentre la terzultima è toccata ad un giocatore di Rose (Cosenza) il 27 luglio.

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente facile e chiunque decida di farlo potrà scegliere di giocare sia online che nelle ricevitorie abilitate. Si può scommettere da un minimo di 1 euro per 5 numeri compresi da 1 a 55. Si può anche optare per una giocata plurima con una schedina unica, indicando più di 5 numeri (sempre al costo di 1 euro per cinquina). Oltre alla giocata singola e a quella plurima, chiunque decida di giocare, potrebbe optare, invece, per la giocata sistemistica che prevede la scelta da 6 a 9 numeri. Partecipare al Million Day, infine, dà automaticamente accesso anche all’estrazione dell’Extra MillionDay. L’estrazione viene fatta ogni giorno alle 20:30.

MILLION DAY: I NUMERI FREQUENTI

Per chi decidesse di giocare al Million Day una buona idea potrebbe essere quella di dare un’occhiata ai numeri usciti più frequentemente, per escluderli o includerli nella giocata odierna. Il 9 continua da tempo ad essere al primo posto della classifica, uscito la bellezza di 44 volte. Dietro di lui si piazza il 52, uscito per 42 volte e seguito a sua volta dal 30 e dal 24, entrambi presenti in 41 estrazione. Infine, l’elenco dei numeri frequenti nel Million Day, si chiude con il 53, uscito 40 volte.

Guardando, invece, ai numeri più frequenti estratti nell’Extra MillionDay, al primo posto rimane stabile il 29, uscito per 29 volte. Segue a ruota da 28 estrazioni anche il numero 5, seguito dal 32 che è uscito per 27 volte, assieme e al numero 7. Chiude l’elenco dei numeri frequenti dell’Extra MillionDay il numero 22, uscito per 26 volte nelle estrazioni. Alle ore 20:30, con l’estrazione del Million Day e dell’Extra, scopriremo se ci saranno modifiche nell’elenco dei numeri frequenti.

I NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY

Così come sul sito vengono riportati e i numeri più frequenti, si possono scoprire anche i numeri ritardari, ovvero quelli che non escono da diverse estrazioni. Per il Million Day il numero ritardario per eccellenza è il 31, che non si mostra da 50 estrazioni, seguito dal 21, assente dalle ultime 45 estrazioni. Seguono a loro volta il 13 (assente da 39 estrazioni), il 3 (38 estrazioni) e l’11 che non è uscito nelle ultime 37 estrazioni. Per quanto riguarda, invece, l’Extra Million Day, l’elenco dei numeri ritardatari è leggermente diverso e vede in prima posizione l’8, che non si vede dalla bellezza di 54 estrazioni. Segue il 43 (assente in 50 estrazioni), il 16 (da 40 estrazioni), il 44 (assente per 32 volte) e il 20 (che è mancato nelle ultime 32 estrazioni dell’Extra MillionDay).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 OTTOBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 OTTOBRE 2022

