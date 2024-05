Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 21 maggio 2024: le cinquine

Proseguiamo la settimana di maggio con i soliti appuntamenti, come quello del Million Day. Il concorso, amatissimo dagli italiani, in palio mette dei premi talmente ricchi e importanti da confermarsi uno dei giochi più apprezzati da chiunque ami tentare la fortuna. Ecco allora che anche oggi, 21 maggio, il fato ci dà la possibilità di giocare e provare a vincere i prestigiosi premi del concorso. Come sempre, il premio massimo è quello da un milione ma esistono anche altre somme che i giocatori potranno portare a casa nel caso in cui non indovinassero tutti i numeri della combinazione vincente.

Se chi indovina due numeri porta a casa solamente due euro, le somme vanno a salire: ad esempio chi invece indovina quattro numeri, ottiene mille euro. Certo, si tratta ovviamente di premi di molto più bassi rispetto a quello ambito da tutti – da un milione appunto – ma comunque come premio di “consolazione” non è niente male. Al Million Day, come abbiamo detto, si possono indovinare due, tre, quattro o cinque numeri: ma qual è la probabilità che ciò avvenga? Partiamo dalla più difficile: la probabilità di indovinare cinque numeri e dunque di ottenere il premio da un milione è di 1 su 3.478.761. 1 su 13.915 è invece la probabilità di indovinare quattro numeri mentre quella di centrarne tre su cinque è pari a 1 su 284. Molto più alte sono le possibilità di indovinare due numeri al Millionday, pari a 1 su 17,7.

MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI

ORE 13.00

MILLIONDAY: 1 – 13 – 19 – 20 – 21

EXTRA MILLION DAY: 11 – 15 – 25 – 39 – 49

ORE 20.30

MILLIONDAY: 1 – 10 – 16 – 20 – 54

EXTRA MILLION DAY: 6 – 12 – 27 – 48 – 53

