Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi martedì 28 febbraio 2023

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 28 FEBBRAIO

Nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, che come ogni giorno permette ai giocatori di portare a casa fino a 1 milione di euro in premi. Ogni giorno, alle 20:30, vengono svelate le cinquine vincenti: per tentare la fortuna basta giocare una schedina e seguire poche e semplici regione, puntando un euro. Si può fare sul sito dedicato al concorso o sull’app MyLotteries o ancora recarsi in una ricevitoria Sisal e scegliere i propri numeri preferiti, attendendo poi le 20:30

Ogni giorno, grazie al Million Day, tanti italiani vincono importanti premi, il più alto è il milione. La prima vincita milionaria del 2023 è arrivata il 6 gennaio grazie ad una giocata plurima del Million Day. A Ponte San Nicolò, ancora a gennaio, si è registrata un’altra vincita da un milione di euro con una giocata da un euro. Il giorno più fortunato di questo nuovo anno è stato il 3 febbraio, con due vincite da 1.000.000 di euro grazie al Million Day: hanno vinto un giocatore di Gorgonzola e un giocatore di Milano. E ancora il 7 febbraio a Messina e il 9 febbraio a Bardolino, due fortunati milionari, così come il 14 febbraio a Villapiana, in Calabria. Fortunatissima anche la giornata del 20 febbraio, con un milione vinto grazie ad un euro giocato online.

REGOLE DEL MILLION DAY

Come si fa a partecipare al Million Day e all’Extra MillionDay? Il concorso permette di portare a casa fino ad un milione di euro. Per tentare la fortuna e vincere il bottino, si può optare per la giocata singola, ovvero quella classica, per la quale basta scegliere fino a 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 con un solo euro. Mettendo un altro euro, il sistema darà anche la possibilità di accedere all’estrazione Extra che viene fatta in seguito a quella del Million sui 50 numeri rimanenti.

Ogni giorno alle 20:30 bisognerà attendere l’estrazione dei numeri fortunati. Si può anche effettuare una giocata plurima del Million Day e dell’Extra MillionDay: in questo modo si può puntare su più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una, giocandole tutte con una singola schedina. Possibile anche la giocata sistemistica, con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri. In questo caso sarà il sistema a farlo per ogni giocatore. Ricordiamo che si può giocare sull’app MyLotteries, sul sito del concorso o in qualunque ricevitoria Sisal.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 FEBBRAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 28 FEBBRAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

