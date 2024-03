Estrazione Million Day/ In arrivo i numeri vincenti di oggi 18 marzo 2024

Non c’è giorno in cui non ci sia il classico appuntamento con il Million Day. Oggi, 18 marzo, come ogni giorno della settimana infatti siamo in attesa di conoscere i numeri vincenti delle due estrazioni. Sono due gli appuntamenti: il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Due estrazioni che danno la possibilità di vincere fino a un milione di euro: il massimo premio in palio si otterrà ovviamente indovinando tutti i numeri che andranno giocati, ovvero cinque. Al concorso si può partecipare giocando cinque numeri compresi tra l’1 e il 55: su questi andrà puntato un euro.

Dopo aver scelto i numeri preferiti bisognerà decidere se si preferisce la giocata semplice, quella plurima o ancora quella sistemica. Si tratta di varie modalità di concorso che permettono di accedere a premi differenti. Si potrà inoltre scegliere se avanzare la propria giocata per un certo numero di volte, in abbonamento. Accanto al Million Day c’è poi il concorso dell’Extra Million Day che invece offre 100.000 euro. Questo ha come regole le stesse del gioco principale ma i numeri saranno estratti, in questo caso, sui 50 non vincenti del concorso primario. Dunque le due combinazioni saranno completamente diverse e questo vuol dire che è possibile vincere a entrambi i giochi. La giocata a questo secondo concorso ha il costo di un euro anche in questo caso. A breve scopriremo se le cinquine odierne siano quelle fortunate oppure no.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 4 – 19 – 25 – 33 – 41

EXTRA MILLION DAY: 10 – 16 – 38 – 43 – 53

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

