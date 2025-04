Siete pronti anche voi a scoprire quali sono i numeri vincenti del Million Day in questa prima estrazione di oggi? Per il primo venerdì del mese, 4 aprile 2025, andremo a scoprire come sempre i numeri vincenti, le due fortunate cinquine che ogni giocatore segna di notte. Ovviamente l’orario non cambia, i numeri saranno sorteggiati e comunicati alle ore 13:00, uno degli orari che il giocatore incallito del Million Day ha ben in mente: schedina in una mano, panino nell’altra, controlla i dieci numeri fortunati, 5+5, sperando ovviamente di vincere.

Del resto che indovina i cinque estratti si porta a casa ben un milione di euro, una cifra che ti cambia la vita e che ti permette di non lavorare più, vivendo per il resto della vita con i soldi in banca. Un sogno a cui ovviamente ambiscono tutti, ma non è così facile vincere, tenendo conto che i numeri da individuare sono estratti in un gruppo di ben 55, leggasi dall’1 appunto al 55, di conseguenza le combinazioni sono quasi infinite, e non c’è alcun calcolo matematico che tenga: serve solo l’istinto e una grandissima dose di… fortuna. Vi lasciamo quindi all’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, buona giocata a tutti.

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay