E’ domenica 6 aprile 2025, e anche oggi come ogni giorno, stanno per arrivare i numeri vincenti del Million Day, quelli dell’estrazione delle ore 13:00. Le due cinquine fortunate valgono rispettivamente un milione e centomila euro, i due ricchi premi a cui ogni giocatore del Million day ambisce. Obiettivo, provare a sbancare centrando i cinque numeri estratti, quelli che vanno dall’uno al 55, e che permettono in ogni caso di “cadere in piedi”.

Million Day di oggi 5 aprile 2025/ L’estrazione dei numeri vincenti delle ore 20:30

Vincere il milione di euro è ovviamente una fortuna, ma anche portarsi a casa 100.000 euro non ci dispiacerebbe. Sfortunatamente non abbiamo la sfera magica per predire il futuro ma vedendo i numerosi vincitori che quasi ogni settimana si portano a casa il ricco malloppo, ci fa chiaramente capire come la vittoria non sia così complicata come il Superenalotto. Del presto parliamo di sei cifre da individuare su 90 numeri (il Super), contro le 5 da azzeccare in un range dall’1 al 55 (il Million Day), quindi un numero di combinazioni ben ridotte rispetto all’altro gioco con i numeri. L’unica cosa che possiamo consigliarvi è quella di giocare i numeri che più vi ispirano, magari perchè apparsi in un sogno o perchè per voi significativi, vedi ad esempio una data di nascita o un anniversario: a quel punto basta incrociare le dita e sperare che la dea bendata vi guardi.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 5 aprile 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13

Million Day: 19 – 23 – 40 – 43 – 51

Extra MillionDay: 2 – 11 – 13 – 42 – 47