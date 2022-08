Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 1 agosto 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: COSA ASPETTARSI DALLL’ESTRAZIONE DI OGGI?

Million Day ed Extra MillionDay tornano oggi, lunedì 1 agosto 2022, con una nuova estrazione dei numeri vincenti. Se non avete le idee chiare sui molteplici premi e le regole disponibili per il Million Day e l’Extra MillionDay, questo paragrafo allora fa al caso vostro e vi permetterà di sciogliere eventuali dubbi. Il valore del premio cambia infatti in base a quanti numeri avete indovinato tra quelli estratti ogni sera, ma anche da quanti ne avete giocati.

Se avete azzeccato due numeri tra quelli sorteggiati per il Million Day, allora il vostro premio sarà di due euro. Con tre numeri avete diritto a un premio di cinquanta euro. Indovinando quattro numeri la cifra sale a mille euro e, infine, azzeccando tutti e cinque i numeri estratti avete diritto all’agognato premio da un milione di euro. Anche la variante di gioco Extra MillionDay offre premi interessanti, sebbene un po’ differenti. In questo caso, se avete indovinato due numeri il vostro premio sarà di quattro euro. Con tre numeri la cifra aumenta a cento euro, mentre con quattro numeri è pari a mille euro. Infine, indovinando tutti e cinque i numeri estratti, avrete diritto al premio di centomila euro.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

State ancora decidendo quali numeri giocare sulla vostra schedina? Dare un’occhiata alle statistiche può essere utile per fornirvi qualche spunto, a partire dai numeri che mancano da un bel po’ di tempo dagli ultimi sorteggi del Million Day. Iniziamo dal Million Day e partiamo dal fondo della classifica, dove troviamo in numero 55 che si fa attendere da ormai 28 sorteggi. Subito sopra, i numeri 18 e 45 fanno sentire la loro mancanza da ben 32 estrazioni. Anche il numero 41 è un grande assente da tenere d’occhio, perché non viene estratto da 49 serate.

La cifra di cui si sente in assoluto la mancanza è però il 35, perché manca ormai da 76 sorteggi. Che sia stasera la volta buona? Sbirciamo ora le statistiche dell’Extra MillionDay! Cominciamo subito con i numeri 16 e 17, che mancano ormai da 24 sorteggi, e continuiamo con il 9 che manca da 29 estrazioni. L’11 si fa corteggiare ormai da 40 serate, mentre al top della classifica svetta il numero 14, grande assente da 44 estrazioni.

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Se invece preferite lasciarvi ispirare dai numeri che si vedono più spesso sugli schermi delle estrazioni, non dovete fare altro che continuare a leggere per scoprire quali sono. Iniziamo con il Million Day e partiamo dal numero 53, che è stato sorteggiato per ben 39 serate, in buona compagnia del numero 55 che invece è stato scelto per 40 estrazioni. Subito a salire troviamo i numeri 9 e 30, estratti per 41 sorteggi. A chiudere la top five c’è il 22, che è stato scelto per ben 44 serate. Anche la variante di gioco Extra MillionDay ha i suoi numeri favoriti, come il 37 e il 44, che sono stati scelti in ben 18 sorteggi. Ancora meglio il 32, sorteggiato 20 volte, mentre in cima alla classifica si piazzano senza dubbio i numeri 5 e 19, protagonisti di ben 22 estrazioni.

