Volete conoscere insieme a noi i numeri vincenti del Million Day di oggi, 1 agosto 2025? Volete sapere quali sono le cinquine fortunate? Eccole

C’è un nuovo Million Day pronto a fare il suo esordio ed è quello delle ore 20:30, la seconda delle due estrazioni serali. Pronti a giocare? Noi siamo già ai nastri di partenza e per questo abbiamo già confezionato un bel pacchetto ad hoc di numeri. E’ proprio il caso di dirlo, stiamo dando i numeri, leggasi 12, 24, 32, 39 e 44, cinque cifre che rientrano perfettamente nella stringa 1-55, quella giocabile appunto come da regolamento.

Sarà quella da un milione di euro? Magari no o magari sì, chi lo sa, ma fino a che non la giocheremo non lo sapremo mai. Che dire poi di questo secondo gruppo di numerini da giocare per l’estrazione del Million Day delle ore 20:30, ovvero, 1, 7, 27, 33 e infine 53.

Questi invece vi convincono? Se non ne avete ancora abbastanza vi sforniamo un’ultima cinquina in questo 1 agosto 2025, ultimo mese dell’estate, e precisamente l’8, il 32, poi scegliamo il 39, e concludiamo con il 41 e il 47. Chissà che fra questi quindici numeri non si nascondano i cinque magici che valgono fino a un milione di euro: ci risentiamo alle ore 20:30 per scoprirlo.

